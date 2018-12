Zlaté žltnutie viniča: Len správnou prevenciou zabránime šíreniu tohto patogéna u nás

Prítomnosť zlatého žltnutia viniča (Grapevine flavescence dorée phytoplasma), karanténneho škodlivého organizmu na našom území doteraz nebola potvrdená. V prípade podozrenia zistenia je nutné kontaktovať príslušného oblastného inšpektora. Kontakty nájdete na stránke ÚKSÚP.

Zlaté žltnutie viniča je ochorenie, ktoré je v Európe známe už od roku 1949, kedy sa prvýkrát vyskytlo vo Francúzsku. K hostiteľským rastlinám patrí vinič hroznorodý (Vitis vinifera), medzi náchylnejšie patrí odroda ‘Chardonnay’. K hostiteľom však patria aj ďalšie druhy z rodu Vitis.

Príznaky napadnutia

Môžete ich pozorovať na celej rastline alebo iba na niektorých výhonkoch, či ich častiach. V rôznych rokoch môže intenzita príznakov klesať, dokonca boli zistené prípady, keď sa v niektorých rokoch neobjavovali vôbec. Samozrejme, intenzitu príznakov ovplyvňuje aj termín napadnutia, odroda, podpník a podmienky stanovišťa.

V závislosti od odrody nastáva počas letného obdobia žltnutie (pri bielych odrodách) alebo červenanie (pri modrých odrodách) listov. Okraje listov sa stáčajú nadol, sú kovovo lesklé a krehké. Na listovej čepeli pozorujeme farebné škvrny, ktoré sa postupne zväčšujú až nakoniec splývajú, sú nepravidelné alebo ohraničené žilkami od zelených častí.

Pri ochorení dochádza k uschýnaniu a opadu kvetenstva.

Výhonky sú tenké, prevísajúce, počas zimy tmavnú a opadávajú. Ak príde k neskoršej infekcii, strapec sa vyvíja nepravidelne a bobule sa scvrkávajú. Vyzrievanie letorastov je nerovnomerné, na povrchu sa objavujú tmavo sfarbené škvrny. Taktiež internódiá letorastov môžu byť skrátené.

Napadnuté bobule hrozna majú nižšiu cukornatosť a vyšší obsah kyselín.

Ako sa ochorenie šíri?

Na šírenie Grapevine flavescence dorée phytoplasma je potrebný hmyz. Pôvodca ochorenia je lokalizovaný v cievnych zväzkoch infikovaného viniča, odkiaľ je prijímaný vektormi. Najvýznamnejším prenášačom je cikádka Scaphoides titanus, ktorá bola do Európy zavlečená zo Severnej Ameriky. V našich podmienkach je škodca striktne monofágnym druhom a živí sa iba na rastlinách Vitis.

Dospelý samček dorastá do 5 až 6,5 mm, no v porovnaní so samičkami je o niečo menší. Dospelé jedince majú pestrejšie sfarbenie ako nymfy, sú žltohnedej až tmavohnedej mramorovanej farby. Škodca má jednu generáciu do roka. Dospelá cikádka je výborný letec.

Ochorenie môže byť rozšírené aj prostredníctvom rozmnožovacieho materiálu viniča hroznorodého, ktorý by pochádzal z infikovaných materských rastlín.

Zlaté žltnutie viniča je považované za ekonomicky najvýznamnejšiu chorobu viniča hroznorodého v oblastiach jeho pestovania. Významnú hrozbu predstavuje aj pre Slovenskú republiku, preto je potrebné zamerať sa na preventívne opatrenia, vďaka ktorým môžeme eliminovať riziko zavlečenia do našej krajiny.

Preventívne opatrenia

K takýmto opatrenia patrí najmä využívanie zdravého množiteľského materiálu, ktorý má návesky, prípadne aj rastlinné pasy, a je zakupovaný od overených, známych dodávateľov, resp. množiteľov.

Jediným opatrením pri výskyte Grapevine flavescence dorée phytoplasma, ktorým vieme zabrániť šíreniu tohto patogéna, je úplné odstránenie napadnutých rastlín, resp. ich spálenie.