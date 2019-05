10 praktických tipov na recyklovaných pomocníkov do záhrady

Chladné a veterné počasie nerobí dobre mladým rastlinám vysadeným na hriadkach. Aktuálne im môžete pomôcť zvládnuť neduhy počasia mechanickou bariérou z plechovky. Horúčavy a nepríjemne silné slnečné lúče dostane do pozoru kartónová krabica. Keď dorastú rajčiaky do výšky a bohato zarodia poistite ich štipcom do vlasov, aby sa nezlomili. Pálivé teplo sálajúce z auta počas letných dní usuší bylinky na plechu.

1. Konzervy

Použijete ich nielen na predpestovanie priesad, ale aj na ochranu mladých rastlín pred vetrom a chladom. Pomôže aj ako bariéra pred požerom škodcami. Stačí, ak vyrežete dno konzervy a opatrne ju prevlečiete cez rastlinu. Konzerva sa má dotýkať pôdy. Podobne môžete použiť aj tetrapakové obaly z mlieka, nie však v horúcom počasí.

2. Staré záclony

Aj plachty bielej farby sa dajú použiť ešte raz v záhrade. V zeleninovej záhrade sú tieto materiály vhodné práve pre svoju ľahkosť vďaka čomu nehrozí poškodenie chatrných mladých rastlín. Do vinohradu sa zídu najmä záclony. Použite ich miesto sietí na zakrytie úrody, uchránite ju pred nenásytnými škorcami. Záclonu prehoďte cez vinič a v oblasti kmeňa ju spojte štipcami.

3. Nalepte ich

Vošky v záhrade i na kvetoch nie sú žiadna neznáma. Postrekov všakovakého druhu je nespočetné množstvo. Existuje však ešte jedna možnosť, ktorú oceníte pri menšom počte tohto hmyzu. Na ruku si nalepte lepiacu pásku lepivou stranou smerom od pokožky. Jemne pásku prikladajte na listy, kde malé záškodníčky vidíte. Určite sa vám podarí veľa z nich zlikvidovať.

4. Kartónová krabica

Kúpili ste si nové topánky? Krabicu nevyhadzujte, poslúži na ochranu zeleniny a kvetov pred chladom, horúčavou, vtákmi i škodlivým hmyzom. Jednu zo stien krabice narežte tak, aby na nej vznikli otváracie dvere. Po prikrytí bude mať zelenina počas horúceho dňa ochranu pred úpalom a vďaka otvoru aj dostatok svetla. Nenechávajte ju však na rastline neustále priveľmi by tienila.

5. Kúsok dosky

Pýtate sa na čo? Trik s kúskom dosky vám pomôže k ujatiu priesad, najmä tých chúlostivejších. Tenkú dosku podoprite tak, aby chránila semenáčik pred silným slnkom čo možno najdlhší čas.

6. Papierové vrecká

Dnešné ekologické obaly na nákupy zrecyklujte v záhrade. Pomôžu rastlinám v aktuálnom chladnom počasí zvládnuť toto ťažké obdobie. Zapichnite do pôdy okolo rastliny štyri konáriky tak, aby vznikol štvoruholník. Odstrihnite spodnú časť vrecka a nastoknite ho na konáriky. Vytvoríte tak pevnú a ekologickú zábranu pred vetrom. V daždivom počasí použite plastové vrecko.

7. Postrekovač vlastnej výroby

Z klasickej dvojlitrovej fľaše si dokážete vyrobiť celkom praktický postrekovač. Ostrými nožnicami alebo nožom urobte do fľaše deväť dierok v troch radoch po jej dĺžke. Potom už len stačí pripevniť fľašu k hadici. Spojenie musí byť pevné až tesné, aby fľaša pod tlakom vody nevystrelila. Ak priemer hrdla a hadice celkom nesedí, pomôžte si tesniacou páskou. Fľašu si môžete aj ozdobiť, najlepšie vodeodolnou farbou v spreji.

8. Spona na popínavky

Ťahavé rastliny môžete pripevniť k opore pomocou špagátu, gumičky či pomocou špeciálnej spony. Ak však momentálne nemáte nič po ruke, iba štipec do vlasov, aj ten pomôže. Je pevný a silný, takže udrží aj rajčiak s bohatou násadou plodov.

9. Rýchla čajová zmes

Jednoznačne najrýchlejší spôsob sušenia byliniek na čaj je v aute. Vezmite, tak ako vždy plech na pečenie, vysteľte ho papierom a naukladajte naň bylinky v jednej vrstve. Plech položte na sedadlo, zavrite okná a zatvorte dvere. Slnečné lúče už urobia svoju robotu. A výhoda navyše, vaše auto bude krásne voňať.

10. Závažie na bohatšie kvitnutie

Ťahavé ruže budú kvitnúť bohatšie, keď budete pružné stonky počas ich rastu ohýbať tak, že k nim priviažete nejaké závažie, napríklad malý črepník. Aby ste dosiahli čo najlepšie výsledky, vyväzujte stonky čo najvodorovnejšie. Ak vediete ružu po stĺpe, oblúku alebo pergole, vyberte si drobnokveté druhy, pretože tie sa ľahšie prispôsobia požadovanému tvaru.

