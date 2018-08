5 najčastejších problémov dozrievajúcich rajčiakov

Rajčiaky sú teplomilné rastliny, napriek tomu im výkyvy počasia ani príliš vysoké teploty nesvedčia. Spôsobujú problémy hlavne na vyvíjajúcich sa kvetoch a neskôr i plodoch. V kombinácii so suchom sa situácia ešte o čosi zhorší - listy sa skrúcajú, plody nevyzrievajú tak, ako by mali, sú deformované, prípadne sa vôbec netvoria. Problémy môže spôsobiť aj chlad, lebo mení štruktúru pokožky.

1 Zelený golierik

Tvorí sa v hornej časti plodu, v mieste, kde nasadá na stopku. V skoršom štádiu má žlté sfarbenie, vtedy sa dá ešte zvrátiť počas pozberového dozrievania. Zelené sfarbenie prstenca už nič neovplyvní. Jeho tvorba môže byť sčasti aj odrodová vlastnosť, no na vzniku sa podieľa aj veľmi horúce počasie a intenzívne slnečné žiarenie, pletivá v pokožke sa prehrievajú, čo spôsobuje farebné zmeny. To je dôvod, prečo sa takto poškodené plody najčastejšie vyskytujú na najvrchnejších alebo na veľmi odlistených častiach rastlín. Riešenie: Obmedziť tvorbu plodov so zeleným prstencom okolo stopky môžete pri pestovaní v krytých priestoroch tak, že v čase najostrejšieho slnka rastliny zatienite.