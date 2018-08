5 tipov na augustový výsev zdravej zeleniny

Rýchla žerucha

Žerucha má nízke nároky na pôdu a podnebie, rastie aj v polotieni. Vyžaduje iba dostatok vlahy, pretože zaschnutie porastu spôsobí urýchlenie kvitnutia. Vysieva sa priamo na záhon do riadkov vzdialených 15 až 20 cm. Na vytvorenie ružice listov potrebuje iba 21 dní. Vňať sa zberá podľa potreby. Má príjemnú korenistú chuť, podmienenú obsahom éterického oleja. Chuťovo sa dá prirovnať reďkovke a chrenu. Treba ju však spotrebovať čím skôr, pretože rýchlo vädne.

Červené buľvičky

Aj reďkovka má krátke vegetačné obdobie, a to 21 až 40 dní. Výhodou augustovej sejby je, že nevybieha do kvetu. Treba však použiť osivo skorej odrody. Vysievať môžete od začiatku augusta do polovice septembra v týždňových intervaloch. Reďkovka tak bude dorastať postupne. Pôda by mala byť ľahšia, humózna s dostatkom prístupných živín, nie čerstvo vyhnojená. Vysieva sa do riadkov vzdialených 15 až 20 cm, na vzdialenosť v riadku 3 až 4 cm. Dajte si pozor na nadmernú závlahu, pri ktorej buľvičky praskajú a hnijú. Pri nedostatku vlahy sú zasa pretiahnuté, mäkké a majú nepríjemnú ostrú chuť. So zberom môžete začať začiatkom septembra a trvá až do októbra.

Chrumkavé listy

Ďalším druhom na sejbu je hlávkový šalát, ktorý môžete siať od polovice augusta do polovice septembra. Vyžaduje dobre pripravenú, mierne uľahnutú pôdu s jemnou štruktúrou. Osivo vysievajte do riadkov vzdialených 30 cm, do hĺbky 2 cm. Po vzídení rastlinky vyjednoťte na vzdialenosť 5 až 6 cm. Budú tak mať dostatok miesta na rast a tvorbu pevných listov, ktoré dobre prezimujú. Do príchodu zimy by mali vyjednotené rastliny vytvoriť ružice s 5 až 7 listami, čo je základnou podmienkou úspešného prezimovania. Šalát však nemá vytvoriť hlávku.

Pred príchodom prvých mrazíkov celý záhon zakryte netkanou textíliou alebo fóliou. Zimný šalát dozrieva do konzumnej zrelosti skoro na jar a je často kvalitnejší a chutnejší ako jarný.

Zelený a zdravý

Špenát na jesenný zber vysievajte od polovice augusta do polovice septembra, najlepšie do riadkov vzdialených 20 až 25 cm, do hĺbky 2 až 3 cm. Počas vegetácie je veľmi užitočná závlaha a krátko po vzídení aj prihnojenie. Nedostatok vlahy spôsobuje starnutie rastlín a predčasnú tvorbu súkvetí. Mladé listy môžete zberať od koncom septembra do konca novembra.

Valeriánka poľná

Je ďalšia listová zelenina s prízemnou ružicou listov, ktorá je vhodná na prípravu chutných šalátov. Pestuje sa ako následná plodina po zelenine s kratším vegetačným obdobím. Plytko zakoreňuje, preto sú na jej pestovanie vhodnejšie ľahšie pôdy, nie však čerstvo vyhnojené maštaľným hnojom. Augustová až septembrová sejba slúži na zimný zber. Semená sa vysievajú do hĺbky 2 až 3 cm, do riadkov vzdialených 15 cm. Jemné osivo je dobre pred sejbou zmiešať s pieskom. Zo skoršej sejby sa za 6 až 8 týždňov vytvorí zdravá konzumná ružica listov, z neskoršej sa listy zberajú skoro na jar.