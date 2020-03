6 najčastejších chýb pri pestovaní priesad! Vyhnite sa im a vaša záhrada bude prekvitať

1. Správne načasovanie

Pre skúsených by už namal byť problém s načasovaním správneho termínu sejby či už do voľnej pôdy alebo do zakoreňovačov. V každom prípade je tu prítomná zmena klímy, ktorá pomotá hlavu aj im. Niet sa čo čudovať, i stromy pučia o mesiac skôr a ovocinári majú hlavu v smútku, pretože zima ešte stále nepovedala posledné slovo. Skúste sa preto radšej pridržiavať pôvodných a zaužívaných termínov sejby jednotlivých druhov. Dĺžka dňa sa však mení prirodzene a s ňou aj svetelné pomery, ktoré neovplyvníme (s výnimkou prisvetľovania). U nás pestovaná zelenina má rada dlhý deň s dostatkom svetla, aj keď sa nájdu výnimky obľubujúce polotieň. Pre pestovateľa to znamená, že pri príliš skorej sejbe by rastliny trpeli nedostatkom svetla, boli bledé, vytiahnuté a krehké.