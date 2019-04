Aby ste na nič nezabudli! 15 TIPOV pre úspešný apríl v záhrade

Rozsádzajte priesady

V tomto období by mali byť vaše priesady paprík, rajčiakov, melónov či iných druhov už dostatočne veľké na to, aby ste im dopriali viac priestoru. Preto ich rozsaďte. Dbajte o to, aby mali dostatok svetla.

Postarajte sa o ovocné stromy

Svoju ovocnú záhradu môžete rozšíriť o nové ovocné stromčeky či kry. Tie, ktoré už v záhrade máte určite ocenia, keď ich prihnojíte dusíkatým hnojivom napr. liadkom amónnym.

Rozmnožte ovocné kry

Maliny, ríbezle či egreše môžete ľahko rozmnožiť potápaním.