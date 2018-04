Apríl v záhrade! 10 tipov, na ktoré by ste nemali zabudnúť

Postarajte sa o ovocné stromy

Svoju ovocnú záhradu môžete rozšíriť o nové ovocné stromčeky či kry. Tie, ktoré už v záhrade máte určite ocenia, keď ich prihnojíte dusíkatým hnojivom napr. liadkom amónnym.

Rozmnožte ovocné kry

Maliny, ríbezle či egreše môžete ľahko rozmnožiť potápaním.

Bylinky

Stále môžete vysievať bylinky. Taktiež si koncom apríla môžete odrezkami rozmnožiť levanduľu, šalviu či rozmarín.

Nedovoľte burine, aby sa rozrástla

V tomto období je už treba myslieť na odstraňovanie buriny zo záhonov. Najlepšie vám pomôže motyka.

Starostlivosť o trávnik

Traduje sa, že prvé kosenie trávnika by sa malo robiť vtedy, keď zakvitne zlatovka (Forsythia). Určite mu tiež treba dopriať hnojivo, ktoré mu pomôže v lepšej regenerácii po zimnom období.

Vysádzajte ruže

Počas celého apríla môžete vysádzať tieto čarovné kvetiny. Ideálne je, ak majú koreňový bal. Po vysadení im doprajte hnojivo. Taktiež je vhodné obdobie na jarný rez ruží.

Rozsádzajte priesady

V tomto období by mali byť vaše priesady paprík, rajčiakov, melónov či iných druhov už dostatočne veľké na to, aby ste im dopriali viac priestoru. Preto ich rozsaďte. Dbajte o to, aby mali dostatok svetla.

Presádzanie izboviek

Ak ste tak ešte neurobili aj rastlinky, ktoré pestujete v interiéri si zaslúžia po zime reštart. Presaďte ich (črepník by mal byť väčší aspoň o 2-3 cm), zvýšte zálievku a pridajte hnojivo.

Vysievajte a vysádzajte zeleninu

Ak to počasie dovolí, môžete vysievať hrach, koreňovú zeleninu, cibuľu, pór aj špenát.

Záhradné jazierko

Jazierko vyčistite a na brehu zrežte okrasné trávy. Za priaznivého počasia môžete vložiť koše s vodnými rastlinami.

Voda v záhrade

Aprílové počasie si z nás môže strieľať, ale ak sa vyskytnú zrážky, buďte pripravení. Pripravte si sudy na zachytávanie dažďovej vody.

