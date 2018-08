Blíži sa čas vysievania! Cibuľa kuchynská do kuchyne aj pre zdravie

Všetky druhy cibule nielenže dodávajú jedlám výnimočnú chuť, ale obsahujú veľmi dôležité látky pre ľudský organizmus. Medzi ne patria najmä draslík, fosfor, vápnik, síra, vitamíny skupiny B, vitamín C a kyselina askorbová. Súčasťou sú aj ochranné látky – fytoncídy, ktoré majú účinok proti baktériám. Éterické oleje zase podporujú chuť do jedla a uľahčujú trávenie potravy.

Najpoužívanejšia

Cibuľu kuchynskú vysievame koncom augusta až v septembri do riadkov vzdialených 20 až 25 cm. Výsev pravidelne zavlažujeme a medziriadky okopávame. Do začiatku zimy cibuľky narastú do veľkosti 5 až 7 cm a vytvoria niekoľko listov. Prezimovaná cibuľa na jar pokračuje v raste. Zberať ju môžeme podľa potreby ako lahôdkovú zväzkovú cibuľku už koncom mája nasledujúceho roka.

Cibuľu zimnú pestujeme pre zelené listy, ktoré môžeme zberať aj počas zimných mesiacov, lebo je odolná proti mrazom. Listy majú oproti cibuli kuchynskej jemnejšiu štruktúru aj chuť. Semená vysievame na hriadku koncom augusta, ale vhodná je aj sejba v októbri a novembri, do riadkov vzdialených 20 až 30 cm. Po vzídení vňať cibule zimnej môžeme orezávať a použiť na konzumáciu.

Trváci druh

Dcérske cibuľky šalotky, ktoré by mali mať priemer 3 až 4 cm, vysádzame do pôdy v septembri až v polovici októbra, do sponu 25 až 30 cm x 10 cm a do hĺbky 5 cm. Je to cibuľa odolná proti mrazu, znáša teploty až do – 10 °C. Zberáme ju v máji pred zatiahnutím listov ako zelenačku. Na uskladnenie ju však zberáme až v polovici júna. Má príjemnú chuť vyznačujúcu sa jemnosťou, preto je vhodná do rôznych zeleninových šalátov.

Obľúbená

Perlovku vysádzame takmer ihneď po zbere úrody, v auguste až v septembri. Dcérske cibuľky vysádzame do sponu 20 až 25 cm x 8 cm, do hĺbky 3 cm. Prezimované cibule môžeme zberať v nasledujúcom roku od polovice júla, keď listy začínajú zaťahovať. Výborné sú konzervované v sladkokyslom náleve, nie sú však vhodné na dlhodobejšie skladovanie, lebo rýchlo vysychajú.

Čítajte tiež:

Doprajte si zdravé tekvicové semienka! Tipy na odrody tekvíc

Ako hnojiť rajčiaky, aby dobre zarodili?