Čas ozimnej cibule! So správnou odrodou sa určite dočkáte zdravej úrody

Ak máte radi čerstvú cibuľu a na konci leta v záhrade voľný záhon, vyskúšajte pestovať odrodu ‘Augusta’ alebo ‘Hiberna’.

‘Hiberna’ je veľmi úrodná odroda, ale nie je vhodná na skladovanie. ‘Augusta’ prezimuje veľmi dobre, má menšiu vňať ako ‘Hiberna’, ale môžete ju zberať až o 10 – 14 dní skôr, odolnejšia je aj proti vybiehaniu do kvetu. Obidve odrody sú vhodné najmä na zber jarnej zelenej cibuľky.

Pestovanie

Osivo vysejte na pripravený záhon v druhej polovici augusta alebo začiatkom septembra. Keďže počas zimy môžu niektoré rastlinky vymrznúť, vysievajte hustejšie. Ak je koncom leta suchšie počasie, po vysiati pomôže niekoľkonásobná závlaha. Do zimy by cibuľka mala narásť do hrúbky ceruzky. Na jar môžete zberať skoré jarné cibuľky, neskôr ako čerstvú i suchú cibuľu.

Viete, že cibuľa...

... obsahuje vitamíny skupiny B, vitamín C, E, karotény, z minerálov železo, zinok, síru, fosfor, horčík, draslík, vápnik, sodík, meď a jód?

... pomáha pri liečení chrípky a angíny?

... v tráviacej sústave udržuje zdravú mikroflóru, zlepšuje chuť do jedla a trávenie, prispieva k redukcii vysokého krvného tlaku?

... pomáha predchádzať kŕčovým žilám a poruchám prekrvovania?

... znižuje hladinu krvného cukru a hladinu cholesterolu?