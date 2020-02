Jedinečná a naša! Spoznajte tajomstvo výroby mletej papriky

Získava sa mletím sušených plodov, ktoré prirodzene dozreli na poliach výlučne tuzemských pestovateľov. Vyznačuje sa oranžovočervenou farbou a príjemnou sladkou chuťou podtrhnutou sviežou zeleninovou vôňou s nádychom kapie. Pre svoje jedinečné vlastnosti je táto paprika právom zapísaná ako produkt s chráneným zemepisným označením a s chráneným označením pôvodu.

Presne definované územie

Žitavskú papriku si doma len tak hocikto nevypestuje. Jej pôvod má presne definované hranice, ktoré zahŕňajú oblasť Podunajskej nížiny. Konkrétne je to ústie riek Váh, Hron, Nitra a povodie riek Malý Dunaj a Žitava. Východ a sever tejto oblasti uzatvára nadväzujúca Podunajská pahorkatina. Na západe susedí s pohorím Malé Karpaty, z juhu ju ohraničuje Dunaj. Táto oblasť je na pestovanie papriky vhodná pre klimatické podmienky.

Paprike ako teplomilnej plodine poskytuje dostatok letných dní, má vhodnú nadmorskú výšku a padne tu aj dostatok zrážok. V prípade sucha, keď vlhkosť pôdy klesá pod 55 percent, sú pestovatelia nútení použiť doplnkovú závlahu. Okrem počasia je tu výživná pôda s dostatkom humínových kyselín, umožňujúca pestovanie regionálnych odrôd papriky používaných na spracovanie v jedinom mlyne na papriku na Slovensku.

Kým sa dostane do sušiarne

Žitavská paprika každý rok prejde dlhú cestu. Pestovatelia zo spomínanej oblasti ju pestujú z priamej sejby alebo aj z priesad. Priebežne sa rastlinám venujú až do ručného zberu, keď ju osobne kontrolujú a posudzujú, či dosiahla plnú zrelosť. Majú povolené len odrody uznané ÚKSÚP-om, ktorých osivo smú udržiavať iba certifikovaní výrobcovia. Vo vrecúšku s mletou žitavskou paprikou by ste mohli hľadať odrodu ‘Dvorská’, ‘Kolora’, ‘Kora Zel’, ‘Žitavská’, ‘Karkulka’, ‘Hodonínska sladká vzpriamená’, ‘Irokez’, ‘Rubin’, ‘Csárdás’, ‘Kármin’, ‘Szegedi 80’. Momentálne sa najvyššiemu zastúpeniu tešia odrody ‘Dvorská’, ‘Žitavská’ a ‘Szegedi 80’. Dôvod, prečo sa práve tieto tri udržujú na výslní, je okrem iného výnosnosť plodov. Zber plne zrelých paprík závisí od priebehu klímy aktuálneho roka. Zväčša sa už začiatkom septembra pestovatelia dohadujú so sušiarňou a s mlynom, kedy je vhodný čas. Zber trvá najviac dva týždne, počas ktorých sa paprika hromadí v sieťovinových vreciach a preváža sa na miesto spracovania. Plody určené na ďalšie spracovanie nesmú byť mechanicky poškodené, aby v nich nenastal hnilobný proces a nevznikli plesne. Ich kvalita sa niekoľkokrát prísne kontroluje a posudzuje. Pozberané plody papriky sa dovážajú do podniku vo Dvoroch nad Žitavou, kde ešte počas dvoch až piatich týždňov v závislosti od stupňa zrelosti pozberovo dozrievajú. Prospieva im pobyt na slnečnom mieste, nevadí, ak aj náhodou zmoknú. Výsledkom tohto procesu je vyšší obsah farbív a lepšie chuťové a aromatické vlastnosti.

Na ceste do vrecúška

Odpočinuté plody putujú do bubnovej práčky, kde sa zbavia nečistôt a potom sa triedia na špeciálnom páse. Ten ich kontinuálne naberá a posúva pod nože, ktoré papriku pozdĺžne prerezávajú na polovicu. Takto upravená paprika sa ukladá do sušičky. V jej útrobách je päť poschodí s perforovaným dnom, pričom na najvyššom z nich je teplota veľmi vysoká (až 170 °C) a postupne so znižujúcim sa poschodím klesá. Keď plody prejdú procesom sušenia a vychladnú, putujú do vriec, v ktorých sa uskladnia až do času, kým výrobca nedostane objednávku. Až vtedy je usušená paprika čerstvo pomletá na kamennom rotačnom mlyne v dvoch fázach. V prvej sa nachádza sito, cez ktoré sa paprika preosieva a zberá v zásobníku. Odtiaľ putuje do druhej fázy na vyfarbovací kameň. Tam sa pod tlakom drví na jemný prášok a s ňou aj semená s obsahom tuku. Práve premiešaním tuku a farbiva nadobúda krásne sfarbenie. Na zachovanie vitamínov v sušine, a teda aj chuti musia kamene v mlyne rotovať pomalšie, aby ich trením vznikajúca teplota nezničila. Následne sa mletý paprikový produkt opäť preoseje na homogénnu zmes.

Stálosť farby je obmedzená

Výrobca sa snaží v paprike udržať farbivo čo najdlhšie. Najviac pomáha skladovanie sušených plodov a vždy aktuálne zomletie pred balením. Stálosť krásnej farby po zomletí klesá. Je to prirodzený proces, ktorý nezastaví nik. Farbivosť zomletej papriky však stále sledujú vo svojom laboratóriu a podľa toho určujú dátum spotreby na balení. Spravidla však jasná červená vydrží rok. Samozrejme, dôležité je skladovanie papriky u vás doma. Je lepšie si kúpiť vždy menšie množstvo a dopĺňať ho podľa potreby.

O paprike a jej pestovaní sa dozviete viac tu:

Máte radi papriku? Začnite s jej pestovaním už teraz

Od semienka po rastlinku! Rady k pestovaniu priesad pre začiatočníkov

Dodržte týchto 7 RÁD a váš skleník bude plný zdravej zeleniny