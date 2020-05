Chcete pestovať hlivu, ale váhate? Naočkujte si ju s nami a čoskoro si na nej pochutíte

My sme hlivu mali naočkovanú za pár minút. Sadbu hlivy sme zakúpili v bežných potrebách pre záhradkárov. Ak sa aj stane, že ju nemajú, určite vám objednajú. Predávajú sa dokonca aj hotové vrecia, ale lacnejšia verzia je sadba, ktorú si doma svojpomocne naočkujete.

Slama a pivnica je základ

Techník ako si hlivu dopestovať je niekoľko. Pokiaľ máte vlhkú a tmavú pivnicu, do ktorej viete neskôr pustiť trochu svetla, ste už len na krok k úspechu. Hliva, okrem dreva, rastie aj na slame (my sme použili pšeničnú), ktorú je pred naočkovaním treba prepapriť. Naplňte ňou väčšie igelitové vrece. Rohy vreca prestrihnite, aby voda mohla odtiecť. Vodu prevarte a kým je ešte vrelá nalejte ju na slamu. Ideálne je, aby ste vrece postavili niekam, kde vám, ale ani ostatným rodinným príslušníkom nehrozí úraz obarením. Vrelá vody slamu zbaví škodlivých zárodkov, ktoré by mohli byť pri pestovaní hlivy prekážkou.

Slamu nechajte vychladnúť, najlepšie na teplotu 25 stupňov, aby sa zárodky hlivy nepoškodili. Do vlhkej slamy voľnou rukou rozhoďte sadbu a slamu dobre premiešajte. Následne ňou naplňte igelitové vrece a pevne zaviažte. Takto pripravené vrece zaveste do pivnice. Pokým mycélium nezačne prerastať cez steny vreca, udržujte v pivnici tmu. Neskôr vpustite do priestoru aj trochu svetla, nie slnka, aby hliva mohla rásť. Už o niekoľko týždňov si pochutnáte na prvej úrode.

A keďže je lepšie raz vidieť, ako dvakrát počuť, pozrite si naše video:

