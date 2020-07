Dopestovali ste horké uhorky? Zistite, kde môže byť problém

Horúce a suché počasie

Príčin horknutia uhoriek môže byť niekoľko. Niekedy je problémom pretrvávajúce suché a teplé počasie, ktoré na vlhkomilné uhorky vplýva veľmi nepriaznivo a stresujúco. Tento stres a nedostatok vlhkosti môže viesť k horknutiu plodov.

Nevhodná zálievka

Dôvodom tohto problému však môže byť naopak aj voda. A to neprimerane studená voda, ktorou uhorky zalievate. Vždy treba myslieť na to, že voda by mala mať podobnú teplotu ako pôda. Preto je vhodné používať odstátu vodu. Ideálna je, samozrejme, dažďová voda.

Opäť počasie

Ďalšou možnou príčinou, ktorú veľmi neovplyvníte, môže byť výrazný rozdiel v teplote medzi dňom a nocou. Uhorky však na noc môžete chrániť bielou netkanou textíliou.

TIP

Zvyčajne sa stáva, že uhorky sú horké v časti pri stopke a zvyšok plodu je v poriadku. Tu jednoducho stačí, ak horkastú časť odrežete a sviežu časť s pravou chuťou uhorky môžete konzumovať.

Čítajte tiež: