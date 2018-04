Dopestujte si chutný skorý kaleráb

Ak ste sa rozhodli pestovať skorý kaleráb, na prípravu pôdy ste museli myslieť už na jeseň. Vybranú hriadku, najlepšie chránenú pred vetrom, bolo treba vyhnojiť organickým hnojivom. Dobre otužované, silné sadenice zo zakoreňovačov môžete bez obáv vysádzať už v polovici mesiaca. Dbajte na dostatočne veľký spon, minimálne 25 x 25 cm. Optimálna medziriadková vzdialenosť je 30 cm.

Priesady nesaďte hlbšie, ako rástli v zakoreňovači. Mohli by vybiehať do kvetu alebo dlhšie tvoriť konzumnú časť – hľuzu, ktorá sa musí vyvíjať nad zemou. Na urýchlenie rastu po výsadbe dobre poslúžia prenosné fóliové kryty, ktoré nad rastlinami ponechajte asi do polovice mája.

Dobrý tip:

Ak chcete pestovať aj neskoré odrody kalerábu na zimnú spotrebu, sadenice začnite predpestovávať koncom mesiaca, vysádzať ich budete môcť od začiatku júna.

Čítajte tiež:

Topinambur bol ešte pred časom zakázaný. Dnes sa dostáva opäť na výslnie

Pestujte čierny koreň s jemnou chuťou