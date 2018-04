Doprajte im priestor! Presádzajte priesady do väčších nádob

Ak ste sa teda pustili do predpestovania a máte v skleníku či parenisku vyklíčený výsev, je čas mladé rastlinky presádzať do väčších zakoreňovačov – pikírovať. V prípade, že ste vysievali do hrantov, mladé rastlinky musíte vyjednotiť, teda pretrhať.

Kedy presádzať?

Ak už majú rastlinky niekoľko lístkov a dajú sa dobre uchopiť, treba ich pred samotnou výsadbou na hriadky ešte presadiť po jednej do malých črepníkov, rašelinových zakoreňovačov, prípadne plastových téglikov.Vďaka tomu rýchlo vyrastú, naberú silu a o pár týždňov máte hotové priesady. Na hriadky ich potom môžete vysádzať podľa jednotlivých druhov už v apríli. Zeleninové druhy, citlivé na chlad, budete môcť vysádzať až po troch zmrznutých v máji.

Vyberte pre ne správny substrát

Nezabudnite, že na presádzanie predpestovaných rastlín nie je vhodná zemina určená na pestovanie izbových kvetín s obsahom minerálnych hnojív. Jemné korienky mladých rastlín sú citlivé, neznášajú hnojivá a preto použite zeminu s nižším obsahom hnojív.

