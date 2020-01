Dostáva sa na výslnie! Pestujte nenáročný a zdravý mangold v novej sezóne

Zdravý mangold spestrí vaše riadky a navyše prospeje aj vášmu jedálnemu lístku. Obsahuje totiž vitamíny A, B, C. E. K a minerály - vápnik, draslík, železo, fosfor, zinok, sodík, meď či horčík. Navyše je bohatý na vlákninu. omega 6 mastné kyseliny a flavonoidy.

Listový mangold má tenkú stopku a menšiu veľmi bublinatú čepeľ, ktorá môže byť podľa odrody sfarbená na zeleno, žltozeleno, zelenofialovo, fialovo až červeno. Môžete ho použiť ako náhradu za špenát.

Špargľový mangold nazývaný aj stopkový má silne rebrované listy a širšiu mohutnú stopku. Je predovšetkým vhodný do šalátov.

Pestovanie

S vysievaním priamo na záhon môžete začať od polovice apríla, no v teplejších oblastiach môžete už aj koncom marca. Na priaznivý rast a vývin vyžaduje dostatočne vlhkú, humóznu, hlbokú a výživnú pôdu.

Nie je náročný na teplotu, ale optimálne rozpätie na jeho pestovanie je 15 až 18 °C. Znáša však aj chladnejšie počasie a vyššie polohy.

Semená vysievajte do hĺbky 2 až 4 cm, vzídu približne po desiatich dňoch. Na 10 m2 vám postačí 12 až 20 g osiva. Spon výsevu pre listový mangold je 30 x 20 cm, pre stopkový 50 x 30 cm. Ak sa vám podarilo vysiať semienka nahusto, mladé rastlinky nezabudnite vyjednotiť na konečnú vzdialenosť, a to asi 15 až 18 dní po ich vzídení.

Starostlivosť

Pravidelne kyprite pôdu, udržiavajte záhon bez burín, dostatočne zavlažujte a v čase vegetácie prihnojujte dusíkatými hnojivami alebo močovkou.

Na choroby a škodce netrpí.

Hniloba koreňov mangoldu je spôsobená veľmi zlou starostlivosťou – častým zalievaním veľkými dávkami vody.

Zber

Pretože mladé rastlinky mangoldu rastú ako z vody, môžete ich veľmi skoro zberať. Obe formy sa zberajú postupne, podľa potreby, odtrhávaním listov už dva mesiace po výseve. Z jedného štvorcového metra je možné získať 2 až 3 kg listov i stopiek. Spotrebovať by ste ich mali čo najskôr, pretože rýchlo vädnú a strácajú na kvalite. Pri neskoršom zbere si môžete všimnúť, že rastliny začnú v auguste vybiehať do kvetu, čím sa zbytočne vyčerpávajú. Z tohto dôvodu treba kvety pravidelne odstraňovať, aby rastliny venovali všetku energiu do tvorby listov a stoniek.

