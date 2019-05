Ešte stále je vhodný čas na rozmnoženie ostrého no lahodného chrenu z odrezkov

Chren dedinský (Armoracia rusticana) je jedna z mála trvácich zelenín. Na jednom stanovišti vydrží až desať rokov počas ktorých vás zásobí štipľavými vitamínmi najmä v zime. Môže sa pestovať aj ako jednoročná plodina. Hoci nie je extra náročný na podmienky prostredia, najviac sa mi darí sa v pôde priepustnej a bohatej na humus. Obzvlášť mu vyhovuje teplá a vlhká oblasť s dostatočným množstvom slnečných lúčov. Sucho mu príliš neprospieva nakoľko korene nenadobudnú požadovanú kvalitu. Premokrená pôda vedie k hnilobe koreňov.

Samotné množenie

Z pôdy vyberte pomocou rýľovacích vidlí staré korene a odrežte z nich bočné výrastky v mieste prirastania k hlavnému koreňu. Použite ich na výsadbu nového záhona s chrenom, ktoré najskôr nechajte v mieste rezu dobre zaschnúť. Na vysadenie sú ideálne korene hrubé asi 1 až 2 cm s dĺžkou najmenej 25 cm. Na výsadbu si zvoľte najlepšie pôdu bohatú na živiny. Najvhodnejšia pôda na pestovanie chrenu je hlinitopiesočnatá. Korene saďte mierne šikmo do hĺbky 15 cm. Vrchný koniec s miestom rezu má byť po vysadení v hĺbke asi 5 cm. Nakoniec pôdu dobre pritlačte a zalejte. V polovici júna zeminu opatrne od koreňov odhrňte, odrežete všetky bočné výhonky a korene znovu prihrňte.

Ide to aj takto

Schopnosť koreňov zakoreniť je veľmi vysoká. Dokážu to aj odrezky dlhé asi 10 cm, ktoré musia mať priemer približne 2 cm. Ak plánujete vysadiť celý záhon chrenu, odrezky zapichávajte do zeme vo vzdialenosti asi 60 cm. Rastliny sa časom značne rozrastú. Dajte si však pozor na orientáciu koreňa, ktorý má ísť do pôdy presne v takom smere ako rástol doteraz, pričom jednotlivé odrezky do pôdy umiestnite našikmo. Ďalšia možnosť rozmnoženia je vybratý koreň len z vrchnej časti skrátiť a opäť ho vysadiť.

