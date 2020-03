Ešte ste ho nevysiali? Už je čas pre sladký hrášok

Chutné a plné cukru sú semená hrachu siateho. Je to spôsobené vysokým obsahom sacharidov najmä škrobu, ktorého je približne 50 percent. Okrem toho hrach patrí v našej kuchyni k často využívanej komodite, či už do polievok, alebo šalátov. V každom prípade je vcelku otužilý a nenáročný. Uspokojí sa s pôdou so slabšie zásobenou živinami, ale ani neohrnie nosom nad zásobou organickej hmoty, ktorá ostala po plodinách prvej trate.

Semená hrachu vysievajte do mierne vyhriatej pôdy v druhej polovici mesiaca na slnečné stanovište. Môžete vyskúšať aj predpestovanie priesad. Je to síce v našich podmienkach nevšedné, ale niektorí záhradkári to tak robia – a s úspechom. Jednoducho semená vysejú do zakoreňovačov v skleníku. Rastlinky priebežne po vzídení otužujú, a keď nastane vhodný čas, vysadia ich do voľnej pôdy, kde už majú pripravenú oporu. Hrach je dobrý lezec, takže sa vyšplhá po jednoduchej konštrukcii so zajačím pletivom. Počas pobytu na hriadke si vyžaduje pravidelné odburinenie a dostatok vlahy, najmä v čase kvitnutia a tvorby plodov. Dôležitý je aj zber prebierkou, čím sa podporí tvorba nových kvetov.

Pri hrášku sa oplatí kombinovať hneď niekoľko odrôd s odlišnou dĺžkou vegetačného času, čím si predĺžite zber hoci aj na mesiac. Na začiatku marca si napríklad vysejte veľmi skorú odrodu ako ‘Hermes’, ‘Havel’, ‘Lubor’ či ‘Vladan’. Ich semená sú vhodné nielen na priamy konzum, ale aj na mrazenie či konzervovanie. Následne vysejte skoré odrody ako ‘Gloriosa’, ‘Herkules’, ‘Junos’ alebo ‘Oskar’, ktoré sa odporúča vysiať v druhej polovici marca. A po nich ešte môžete do pôdy vysiať neskorý ‘Radim’ či ‘Dalila’. K najsladším spomedzi hrachu patria odrody hrachu cukrového ‘Ambrosia’ či ‘Bajka’, ktoré sú vhodné na konzum vrátane strukov.

