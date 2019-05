Exkluzívne rady od pestovateľa BIOzemiakov! Prečítajte si čo všetko treba robiť, aby ste dosiahli úspech

Zemiaky sú najčastejšia príloha na našich tanieroch. Pečené, varené či v podobe jemnej kaše. Ich chuť je typická. Odráža sa v nej spôsob pestovania, zaobchádzania s pôdou i odrodové vlastnosti. Vňať zemiaka či skôr ľuľka zemiakového má dosť nepriateľov. Ak ju nepoškodí neskorý jarný mráz, ohrozujú ju larvy pásavky zemiakovej. Nepríjemná je aj pleseň zemiaková, ktorá má špecifický prejav aj na hľuzách. So všetkými nástrahami sa rastlina dokáže vyrovnať s ohľaduplnou pomocou ekologických prípravkov.

Teplota je dôležitá

Zemiaky majú svoje špecifické nároky na teplotu vzduchu. Zima ich poškodzuje, mráz popáli vňať. Ani horúčavy nad 30 °C počas vegetácie im veľmi nevyhovujú, pretože dochádza k zastaveniu ich rastu. Ako teda zemiakom zabezpečiť optimálne teplotné nároky? „Pre ekologicky pestované zemiaky je dôležité, aby sa sadili do mierne vyhriatej pôdy. To sa dá dosiahnuť neskorším termínom výsadby alebo použitím čiernej netkanej textílie. Ak mráz poškodí vňať, rastlinu oslabí. Následky sa prejavia znížením úrody a vytvorí sa priestor na napadnutie hubovými chorobami. Ak sa tak stane, použijeme listové biostimulanty na báze aminokyselín, ktoré regenerujú rastlinu. Znižujú stres z poškodenia a stimulujú rast zemiakov,“ prezradil nám pán Kysler.

Pôda a jej príprava

Na pestovanie zemiakov je ideálna priepustná a prevzdušnená pôda s vyšším obsahom humusu. Čím lepšie je spracovaná do hĺbky, tým ľahší rast pre korene. Využíva to aj biointenzívny spôsob pestovania, ktorého podstata je čo najmenej do pôdy zasahovať. Podporí sa tak činnosť mikroorganizmov a dážďoviek. V pôde ich činnosťou vznikne veľké množstvo humusu, ktorý ju prirodzene prekyprí. Rastliny sa vysádzajú do užšieho sponu a bránia rastu burín. Ich korene prenikajú hlbšie do pôdy a nemajú tendenciu rozrastať sa do šírky. Pán Kysler nám prezradil, aký spôsob predvýsadbovej pôdy má zaužívaný: „Osvedčilo sa nám klasické jesenné hlboké rýľovanie s následným zapracovaním organického granulovaného hnojiva alebo maštaľného hnoja. Na jar sa pôda prekyprí a zarovná. Naklíčené hľuzy vysádzame do hrobčekov, ktoré sú vzdialené od seba asi 70 cm a v riadku na 30 cm.“

Osevný postup

Zemiaky sa zaraďujú do osevného postupu na vylepšenie fyzikálnych vlastností pôdy, ale aj na odburinenie. Pôda po nich ostáva kyprá a vďaka vegetačnému krytu zemiakovej vňate takmer bez burín. Potrebujú však predplodiny s hlbokým koreňovým systémom na to, aby ich vlastné korene prenikli čo najviac do hĺbky a vytvorili požadované kvalitné hľuzy. Pán Kysler sa riadi týmto: „Vhodné predplodiny sú strukoviny, listová zelenina a hlúboviny. Strukoviny sú vhodné najmä preto, že obohacujú pôdu o dusík a zanechávajú ju v dobrej kondícii. A, samozrejme ide o skupiny zelenín, ktoré so zemiakmi nemajú spoločné choroby ani škodce.“ Mala by byť dodržaná rotácia plodín, pri ktorej sa zemiaky pestujú na tom istom mieste raz za tri až štyri roky. „Snažíme sa to dodržiavať rotáciou jednotlivých plodín na parcele. No naskytne sa aj možnosť, ako to obísť, a to aplikáciou bakteriálneho hnojiva NovaFerm VIVA, ktoré potláča drôtovce, chrústy i larválne štádiá medvedíkov v pôde. Zároveň dobre vplýva na štruktúru pôdy a obsah živín.“

Hnojenie

Zemiaky sú okopanina, ktorej vyhovuje zaradenie do prvej trate po hnojení maštaľným hnojom. Niektorí pestovatelia však preferujú hnojenie aj minerálnymi hnojivami. Zemiaky sú náročné na obsah draslíka, ktorý im pomáha zvládnuť prípadný stres z poklesu teplôt či sucha. Dopĺňa sa hnojením síranom amónnym, ktorý má pozitívny vplyv aj na tvorbu bielkovín. Aplikuje sa na jeseň spolu s fosforečnými hnojivami. Skúsený pestovateľ má jasno i v otázke výživy: „Je pravda, že pri hnojení maštaľným hnojom nie je naplnená potreba zemiakov. Na jar pred výsadbou aplikujeme do pôdy mikroorganizmy, ktoré sprístupňujú živiny z pôdy, napríklad Novaferm Multi. Pri biopestovaní preferujeme listové organické hnojivá s obsahom jednotlivých živín alebo ich zmesami. Ďalšia možnosť, ako doplniť živiny, je použitie mikrobiálnych prípravkov, ktoré viažu vzdušný dusík, napríklad NovaFerm Dual. Organická súčasť hnojív posilňuje aj odolnosť zemiakov proti stresu, či už z vysokých, alebo nízkych teplôt, prípadne zo sucha.“

Dôležitá voda

Z pohľadu nárokov na vlahu sú zemiaky stredne náročné. V období sucha sú však vďačné za každú zálievku. Výška úrody je úmerne závislá od dostatku vlahy. Podstata podľa pána Kyslera spočíva v tomto: „Odrody vhodné na biopestovanie majú šľachtením zvýšenú odolnosť proti vysokým teplotám a suchu robustnou vňaťou. Dávka vody závisí od spôsobu závlahy, druhu a typu pôdy a priebehu počasia. Ideálnu vlhkosť pôdy zistíte jednoducho. Rukou vyberte za hrsť zeminy priamo z hrobčeka, stlačte a roztvorte dlaň. Vlaha nie je potrebná, ak zemina chvíľu drží tvar hrudky a potom sa rozpadne.“ Tradične sa odporúča nastielanie pôdy na lepšie hospodárenie s vodou. „Odrody, ktoré používame, vytvárajú bohatú vňať, ktorá pôdu zakryje a chráni. Nástielka tak nie je potrebná.“

Overené prípravky na ochranu

Pestovanie biospôsobom zastrešuje použitie prípravkov na prírodnej báze, respektíve neškodných pre životné prostredie. Pán Kysler nám ozrejmil, ktoré má overené: „Využívame dostupné ekologické hnojivá, biostimulanty a prípravky na ošetrenie proti chorobám a škodcom. V záhradkárstvach majú ponuku organických hnojív, ale ekologické prípravky na ošetrenie proti chorobám a škodcom tam chýbajú. Bohatý sortiment biopostrekov nájdete na internete pod pojmom bioochrana. Spolu s listovou výživou aplikujeme prípravky na ochranu rastlín. Ideálne je použitie jedného organo-minerálneho hnojiva spolu s bioinsekticídom NeemAzal T/S. Ten okrem drobného hmyzu, ako sú vošky a cikády, odstráni larvy pásavky zemiakovej. Dôležité je prípravok použiť na čo najmladšie larvy pásavky. Účinok je badateľný už po 1-2 dňoch. Proti listovým chorobám sa osvedčil Controlphyt Cu, ktorý obsahuje rýchlo prijateľnú organickú meď vo forme glukonátu meďnatého.“ Často sa odporúča použitie výluhov, macerátov či iných doma pripravených postrekov z cesnaku, prasličky či pŕhľavy. Podľa všetkého majú svoje opodstatnenie. „Sú to recepty osvedčené generáciami. Je to vhodná alternatíva, ale pestovateľ musí mať skúsenosti s ich prípravou. Samozrejme, nesmie chýbať dobrý recept a kvalitné suroviny. Inak prichádza sklamanie a končí sa to slovami: ekologické – to nefunguje. Potom pestovateľ siahne po chémii.“

Odporúčané chutné odrody

Výber správnej odrody je kľúčom k úspechu. Pán Kysler nám poradil, ktoré sú podľa neho tie najchutnejšie a najmä vhodné na systém bio: „Najlepšie sú tie odrody, ktoré majú vo svojej charakteristike nápis – vhodné na biopestovanie. Trh so zemiakovou sadbou už registruje dopyt po takomto druhu sadiva. Patria sem odrody 'Connect', 'Campina', 'Granada'. Ak ich náhodou nezoženiete, treba sa zamerať na certifikovanú sadbu. To znamená, že zemiakové sadivo musí mať na vrecku etiketu, na ktorej je uvedený názov, registračné číslo odrody, generácia a tak ďalej. Vtedy je jasné, že ide o sadbové zemiaky. Najdôležitejšie je vybrať si odrodu, ktorá je odolná proti chorobám (plesni zemiakovej, chrastovitosti, vírusovým infekciám) a háďatkám. Druhoradé, aj keď dôležité sú pri výbere vlastnosti ako vzhľad či varný typ."