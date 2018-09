Fakty, ktoré vás rozhodne prekvapia! Čo všetko neviete o rajčiakoch?

Červené neboli vždy

Hoci rajčiaky neodmysliteľne patria napríklad do talianskej kuchyne, svoj pôvod majú v Južnej Amerike, odkiaľ sa spolu so zemiakmi a kukuricou dostali do Európy. Za typickú považujeme červenú farbu, pôvodne však boli žlté a malé. Dnes existujú tisíce odrôd. Plody sú nielen žlté, ale aj oranžové, červené či čierne, môžu byť aj s pásikmi. Líšia sa aj tvarom a veľkosťou – vybrať si môžete miniodrody vhodné na pestovanie v nádobách až po obry vážiace viac ako kilogram. Patria do čeľade ľuľkovité a sú príbuzné so zemiakmi a baklažánmi, preto ich napádajú rovnaké choroby a škodce.

Paradajka či rajčina?

My v redakcii používame názov rajčiak jedlý, lebo je to botanický názov tejto rastliny. Spisovné sú však aj ďalšie názvy – paradajka a rajčina. V oboch sa ukrýva slovo raj (po anglicky paradise). V Česku plody volajú rajské jablíčka.

Ste si istí, že je to zelenina?

U nás sa rajčiak radí medzi plodovú zeleninu. Európska únia však v prílohe č. III smernice 113/2001 vyhlásila rajčiaky za ovocie.

Robíte túto chybu?

Plody rajčiakov sa nedajú dlhodobo skladovať a nemajú rady chlad, preto by sa nemali dávať do chladničky. Strácajú tým nielen chuť, ale aj vôňu. Ideálne je tmavšie miesto s izbovou teplotou.

Dajú sa mraziť alebo sterilizovať.

Telo sa vám poďakuje

Rajčiaky sú veľmi zdravé. Už jeden plod pokryje odporúčanú dennú dávku vitamínu C, v šupke sa ho pritom nachádza až trikrát viac ako v dužine.

Sú zdrojom vlákniny, minerálnych látok, ako je draslík a sodík, vitamínov skupiny A, B, C a E. Obsahujú betakarotén a antioxidant lykopén, ktorý chráni pred rakovinou. Najviac sa ho nachádza pod šupkou.

Sú ideálne počas chudnutia. Okrem množstva vody obsahujú chróm, vyvolávajúci dlhodobý pocit sýtosti. Majú pritom len malé množstvo kalórií.

Majú veľmi silné antibiotické účinky. Zvyšujú tvorbu hemoglobínu, posilňujú imunitu a činnosť srdca a pečene.

Konzumujú sa surové, ale dajú sa spracovať aj tepelne, pričom nestrácajú pozitívne účinky na ľudský organizmus.

Čítajte tiež:

Proti škodcom pomôžu listy

Listy sú veľmi aromatické a dokážu odpudzovať škodce. Odvar z nich je účinný najmä proti voškám.