Hokkaido sa oplatí! Všetko o pestovaní, zbere aj benefitoch, ktoré ponúka

Pestovanie a zber

Hokkaido nepatrí medzi zeleninu, ktorá by bola na pestovanie náročná. Má rovnaké nároky na pestovanie ako aj ostatné bežnejšie tekvice. Doprajte mu výživnú pôdu - k pôde primiešajte kompost, dostatok vlahy, teplé, svetlé miesto a určite sa budete tešiť z úrody.

Chutné tekvičky môžete pestovať zo semienka, ktoré vysejete priamo na záhon. Rastlina však potrebuje dostatočne veľký priestor, pretože sa zvykne rozrastať. Preto je vhodné vysievať semienka až 1 m od seba.

Ideálnejšie je však, keď si predpestujete priesady (začať môžete v apríli), ktoré vysadíte na záhon v máji, keď už budete mať istotu, že nehrozia mrazy. Mrazivé počasie by totiž hokkaido nezvládlo. Pamätajte tiež na dostatok miesta pre rastlinky.

Je tiež dobré myslieť aj na to, že ak hokkaido vysadíte do blízkosti iných tekvíc, tak môže dôjsť k opeleniu iným druhom, čo môže poškodiť kvalitu úrody. Ako sme už spomínali hokkaido potrebuje veľa miesta a výživnú pôdu. Poplazy sa vedia značne rozrastať. Ak vám to má spôsobovať problémy, tak ich môžete zastrihnúť. Je však lepšie nechať ich rásť, pretože takto sa dočkáte lepšej úrody.