Krásna úroda rajčín? Odložte si vlastné semienka na ďalší rok

Ak sa tešíte aj zo skvelej úrody paradajok, bola by škoda nevyužiť ich. Semienka zberajte len z krajových odrôd alebo odrôd, nikdy nie z hybridov označených ako F1 alebo H. Ak by ste tak urobili, nasledujúci rok by ste získali úrodu, ktorá by sa kvalitou ani množstvom nepodobala tej tohtoročnej.

Rajčinu si prekrojte na polovicu a lyžičkou z oboch polovíc vyberte dužinu a semienka. Tie dajte do zaváraninového pohára, zalejte vodou a uzatvorte. Pohár nechajte aspoň 6-7 dní na svetlom mieste.

Dužina začne kvasiť a ľahko sa oddelí od semien. Potom zmes prelejte cez sitko a semienka nechajte usušiť na papieri. Následne si ich môžete odložiť do papierového vrecka či tmavej nádobky.

Určite sa tiež oplatí zberať semienka z uhoriek, tekvíc, melónov, šalátu, baklažánu, hrachu, fazule či papriky. Zberajte vždy zo zrelých plodov, nechajte ich uschnúť na vzdušnom mieste a uskladnite.

Skladovanie osiva

- semienka skladujte v papierovom vrecku, obálke či v zaváraninovom pohári prikrytom gázou

- skladujte ho na suchom a vzdušnom mieste

- nezabudnite ho dôkladne označiť názvom

- označte ho aj rokom zberu

- ak máte priveľa semienok skúste urobiť výmenný obchod so susedmi

Čítajte tiež: