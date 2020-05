Máte radi fazuľu? Toto je výber bestsellerov aktuálnej sezóny, ktoré si rozhodne musíte vysiať

Osivo tyčovej fazule sejte na pripravené záhony do hniezd po 6 až 8 semenách.Autor: shutterstock.com

Pri výbere vhodnej hriadky na pestovanie fazule myslite na to, že sa v osevnom postupe zaraďuje do tretej trate. Čerstvo vyhnojená pôda jej nesvedčí.

Dôležitá je hĺbka sejby, pre fazuľu kríčkovitú 4 až 7 cm, pre tyčovú 6 až 8 cm. Pôdu na hriadke dobre spracujte. Mala by byť ľahšia, dobre priepustná, s pH 6 až 6,8.

Mladé rastlinky plytko okopávajte, len kým nezačnú kvitnúť. Neskôr by ste zásahom do porastu mohli spôsobiť opadávanie kvetov, takzvané spŕchnutie, a negatívne ovplyvniť celkový zdravotný stav rastlín.

Pravidelné zavlažovanie do začiatku kvitnutia a doplnková závlaha počas suchého leta zvýši výnos a kvalitu strukov.

Neviete si vybrať zo širokej ponuky odrôd? Toto sú naše 3 tipy

1. Struková odroda kríčkovitej fazule ‘Hawaii’ má mimoriadne tenké a jemné struky stredne zelenej farby bez vnútornej pergamenovej vrstvy. Sú veľkostne veľmi pravidelné a rovné s dĺžkou 12-13 cm. Rastliny sú pevné, prinášajúce vysoký výnos. Vďaka včasnosti a schopnosti rodiť až do prvých mrazov nájde odroda ‘Hawaii’ výborné uplatnenie ako následná plodina po zbere skorých zelenín. Vhodná je aj na opakované vysievanie. Veľkou prednosťou je rezistencia proti bakteriálnej spále, vírusovej mozaike a tiež proti antraknóze. Delikátna chuť strukov najlepšie vynikne, keď ich podusíte na masle a jemne osolíte.

2. ‘Yin Yang’ je kríčkovitá odroda fazule určená na zber suchých semien. Rastliny sú kompaktné, dorastajúce do výšky 45 cm. Tvoria široké struky so 4 až 5 drobnejšími, ale dvojfarebnými oválnymi semenami. Túto odrodu môžete pestovať z priamej sejby od konca apríla do polovice mája. Je výborná na prípravu fazuľových šalátov, polievok a na iné kuchynské spracovanie.

3. Odroda tyčovej fazule šarlátovej ‘Scarlet’ vám zabezpečí úrodu výborných veľkých farebných semien, ktoré dozrejú vo svetlozelených strukoch dlhých až 19 cm. Ak ich pred kuchynským spracovaním cez noc namočíte do vody, v klasickom hrnci sa uvaria za 30-40 minút, bez namočenia za 60-70 minút, pričom sa nerozvárajú. Odroda začína prinášať úrodu trochu neskôr, ale pri pravidelnom a postupnom zbere nepretržite dozrieva až do prvých jesenných mrazov.

