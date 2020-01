Máte radi papriku? Začnite s jej pestovaním už teraz

Pri sejbe viacerých semien do jednej nádoby sa rozsádzaniu nevyhnete.Autor: profimedia.cz

Priesady papriky rastú pomaly, takže nič nepokazíte ak ich vysejete už v januári. Samozrejme je reč o priesadách, ktoré poputujú na výsadbu do skleníka či fóliovníka. Je na vás či sa rozhodnete pre pestovanie papriky so sejbou na široko a s následným pikírovaním, alebo vám viac vyhovuje sejba do zakoreňovačov.

Vyhnite sa pikírovaniu

Rozsádzanie priesad nie je náročné na prácnosť, ale o to viac zaberie času. Šarmantne sa mu vyhnete, ak si semienka vysejete do rašelinových jiffy tabliet, alebo bunkových zakoreňovačov. Keď sa vytvorí dostatočne silný koreňový systéme, mladé semenáčiky z nich jednoducho vyberiete a vysadíte. Z priestorového hľadiska je samozrejme výhodná sejba naširoko do výsevných nádob s následným rozsadením, kedy už opäť na mieste neušetríte.

Ekonomicky najvýhodnejšie je predpestovanie priesad v téglikoch od jogurtu. Tu si rastlina vytvorí silný koreňový bal, nie je potrebné ju vôbec presádzať. Do takejto nádoby si môžete rovno vysiať dve semená. Rastlinky sa budú po vyklíčení o seba opierať. Podobne ako rodiace rastliny papriky vysadené po dve na hriadke. Samozrejme nezabudnite urobiť na dne kelímka dieru na odtok vody.