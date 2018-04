Melónová súťaž z aprílového čísla Záhradkára: Kto sa bude tešiť zo semienok?

Na stránkach aprílového čísla Záhradkára ste mali možnosť spoznať novinky spomedzi melónov cukrových, ktoré sú dostupné v hobby baleniach vrecúšok s osivom.

Hoci melóny cukrové stále zostávajú v tieni známejších dýň, o to viac sa snažia upútať pozornosť. Aj my odporúčame zahodiť obavy z náročnosti a túto sezónu sa smelo pustiť do ich pestovania. Ako na to si prečítajte tu.

A aby sme o nich len nepísali, rozhodli sme sa, že až desiatim našim milým čitateľov dáme možnosť, vyhrať niekoľko vrecúšok s týmito sladkými zázrakmi od firmy dobrasemena.cz

Ak ste z aprílového čísla Záhradkára vystrihli kupón - melóny 2018 -,zakrúžkovali správnu odpoveď, nalepili ho na korešpondenčný lístok a do 16. apríla 2018 poslali na adresu redakcie, boli ste zaradení do žrebovania.

Súťažná otázka: "Ktorá odroda melóna cukrového má ružovú dužinu?"

A) ‘Model’

B) ‘Emir F1’

Správna odpoveď je B) ‘Emir F1’

Spomedzi 245 správnych odpovedí sa šťastie usmialo na týchto desiatich výhercov:

pani Dana Vojteková z Košíc pani Mária Baránková z Dolnej Krupej pán Jaroslav Mráz z Trebejova pani Viera Bolebruchová z Holíča pani Alena Hudáková z Michaloviec pani Magdaléna Halásová zo Šurian pani Daniela Rezbáriková z Hrnčiaroviec nad Parnou pani Terka Piliarová zo Závadky nad Hronom pani Mária Kolčáková z Likavky pán Imrich Tóth z Bardoňova

Srdečne gratuľujeme!

