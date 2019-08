Na voľné hriadky vysievajte reďkovku! Pozrite si tipy na NAJ odrody

Krátke vegetačné obdobie má aj obľúbená reďkovka. Zvoľte si však skoré odrody. Osivo môžete vysievať od začiatku augusta až do polovice septembra. Vysievajte do hĺbky 3 cm a do riadkov vzdialených cca 20 cm. Keď reďkovka vzíde- asi po týždni, tak rastlinky vyjednoťte na 3 až 4 cm, aby mali buľvičky dostatok priestoru na rast.

Reďkovky môžete vysievať v pravidelných týždenných intervaloch.

Hriadky udržiavajte bez buriny a kypré. V suchých dňoch jej doprajte zálievku. Nedostatok vody totiž spôsobuje, že je reďkovka mäkká a má nepríjemnú chuť.

Zber trvá až do konca októbra. Reďkovka vám v chladničke vydrží jeden týždeň.

Tipy na odrody:

‘Carmen‘

’Vinara F1’

‘Viola’

‘Ester’

