Našli ste ich v balíčku? Doprajte si zdravé arašidy a predíďte vážnym chorobám

Arašidy (či známe ako búrské oriešky) sú plody podzemnice olejnej (Arachis hypogaea). Rastlina patrí medzi strukoviny a pochádza zo subtropických a tropických oblastí Južnej Ameriky. Dnes sa však pestuje v teplých oblastiach celosvetovo. Najlepšie sa jej darí v piesčitých pôdach dobre zásobených vápnikom, draslíkom a fosforom. Podzemnica olejná kvitne drobnými žltými kvetmi. Rastlina má výnimočný spôsob rodenia – odkvitajúce kvety sa zavŕtajú 3 až 6 cm hlboko do pôdy a plody v nej dozrievajú. Ideálna teplota je nad 20 °C.

Pestovanie v nádobe

Podzemnicu olejnú môžete pestovať aj u nás. Ideálna je však oblasť južného Slovenska.

Avšak môžete ich skúsiť pestovať aj na okennom parapete v črepníku. Semená pred vysádzaním namočte na dva až tri dni do teplej vody a potom vysejte do črepníkov s priemerom 9 cm pri teplote 20 °C. Použite substrát zmiešaný s hrubšou rašelinou. Klíčenie zvyčajne trvá 3 až 6 týždňov. Malé rastlinky sa musia minimálne raz denne poliať. Aby ste zabezpečili dostatočnú vlhkosť vzduchu, ideálne je rosenie. Väčšie rastliny presaďte do hlbších nádob, znížte zálievku a začnite aj prihnojovať.

Podzemnica kvitne malými žltými kvetmi, ktoré sú schované pod listami a opeľujú sa samy. Môžete ich však opeliť pomocou štetca, čím zvýšite počet opelených kvetov, z ktorých neskôr získate plody. V lete môžete rastliny vyložiť na balkón alebo celoročne pestovať na parapetnej doske ako izbové rastliny.

Arašidy pre zdravie

Plody obsahujú nenasýtené tuky, sacharidy, bielkoviny, proteíny a vitamíny skupiny B, ktoré sú potrebné na správnu funkciu nervovej a obehovej sústavy. Významný je aj obsah minerálnych látok, ako sú fosfor, vápnik, zinok či horčík. Konzumáciou arašidov môžete predísť cukrovke, kardiovaskulárnym ochoreniam i Alzheimerovej chorobe.

