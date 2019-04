Nenahraditeľná petržlenová vňať! Poradíme, ako si zabezpečíte bohatú úrodu

Petržlen koreňový

Patrí medzi dvojročnú koreňovú zeleninu. Prvý rok vytvorí konzumné časti – koreň a vňať, druhý rok zakvitne a prinesie semená. Pestujeme ho predovšetkým pre koreň, avšak rastlina vytvára aj dostatok vňate, ktorá obsahuje vysoký obsah vitamínu C a minerálnych látok. Okrem toho, že má najaromatickejšiu vňať zo všetkých druhov, výhodou je, že celá rastlina odoláva mrazom. Preto sa môže ponechať na záhone aj v zimnom období. Jeho prezimovanie nevyžaduje žiadnu zvýšenú starostlivosť. Skoro na jar vytvára nové listy, ktoré sú na hriadkach k dispozícii, až kým narastie petržlen z novej jarnej sejby.

Pestovanie:

– Priamo na záhony vysievame osivo v marci až apríli, do riadkov vzdialených 30 až 40 cm a do hĺbky 1 až 3 cm.

– Keď rastliny vytvoria 4 až 5 pravých listov, porast v riadku vyjednotíme na vzdialenosť 10 cm, aby sa vytvorili kvalitné korene.

– Vysievame ho až do polovice júna. Pozor, pri neskoršej sejbe je pôda už suchšia, preto je klíčenie a vzchádzanie veľmi zdĺhavé.

Tip Záhradkára

Vňať zberajte, keď je rastlina vysoká asi 15 cm. Stonky zrežte približne 2,5 cm nad zemou. Keď vňať nespotrebujete, urobte si z nej viazaničku a nechajte uschnúť. Ak máme vňate veľa, narežte ju, vložte do plastového téglika a dajte zamraziť.

Petržlen vňaťový

Do tohto druhu zaraďujeme tieto tri formy – hladkolistý, kučeravý a pestrolistý. Všetky sú chuťovo veľmi dobré a ich veľké plus je dekoratívnosť. Sú vhodné na pestovanie v črepníku, no ozdobou môžu byť aj v záhrade, kde lemujú zeleninové alebo kvetinové záhony. Dekoratívna vňať obsahuje éterické silice a minerálne látky s prevažným obsahom draslíka, ktorý reguluje obsah vody v ľudskom organizme a krvný obeh.

Pestovanie

– Vyhovujú mu teplejšie oblasti, ale dobre sa mu darí i na chladnejších stanovištiach. Vysievame ho od skorej jari do hĺbky 1 až 2 cm, vzdialenosť riadkov 40 až 50 cm.

– Po priamej sejbe povrch pôdy utlačíme. Po vzídení a zosilnení rastlín, keď majú tri až päť listov, pôdu medzi riadkami prekypríme a zároveň odstránime vzídenú burinu. Ak je porast hustý, odporúča sa jednotiť na vzdialenosť 6 až 10 cm.

– Aplikáciou závlahy sa zlepšuje kvalita listov. Na záhone nezamŕza, preto ho možno zberať i počas zimy. V prípade silných mrazov ho prikryjeme lístím, slamou alebo čečinou.

