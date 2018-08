Netypické kapary. Dopestujete ich aj u nás?

Využívajú sa najmä v kuchyniach Grécka, Talianska, Španielska i Francúzska, ktoré patrí medzi najväčších producentov kapár. Málokto vie, že sú to púčiky rastliny kapary tŕnitej. Túto nenápadnú rastlinu ste si mohli všimnúť na dovolenke v niektorom z jadranských letovísk, ako sa popína po skalách, po plotoch či dokonca po ruinách historických stavieb.

Ako vyzerá kapara?

Je to ostnatý ker s poliehavými konármi, ktoré dosahujú dĺžku asi dvoch metrov. Rastie v najteplejších oblastiach Stredozemia, ale napríklad aj v Afrike či Indii. Takmer okrúhle listy sú dužinaté, dlhé do päť centimetrov. Pri báze stopky majú dva žltkasté tŕne. Kvitne nápadnými bielymi alebo svetloružovými kvetmi na dlhých stopkách. Otvárajú sa v ranných hodinách a dopoludnia. Vyrastajú z pazúch listov a sú nápadné množstvom tyčiniek s fialovými nitkami, medzi ktorými vyčnieva dlhý piestik.

Zelené korenie

Kvety sú veľmi dekoratívne, napriek tomu sa tento ker nepestuje pre kvety, ale pre uzavreté kvetné púčiky. Sú menšie ako hrášok a postupne sa celé leto ručne oberajú. Čerstvé majú nepríjemnú horkú chuť, preto sa nakladajú do slaného olejového alebo do kyslého nálevu, prípadne len do soli, aby získali typickú korenistú chuť a arómu. Čím sú púčiky menšie, tým sú vzácnejšie.

Naložené kapary sa pridávajú do rôznych jedál, ako sú šaláty, majonézy, omáčky, predtým ich však treba vybrať z nálevu a prepláchnuť vo vode. Do tepelne pripravovaných pokrmov sa vkladajú až tesne pred dohotovením. Najčastejšie sa kombinujú s olivami a cibuľou. V Taliansku ich napríklad môžete ochutnať na cestovinách, ale aj na pizze.



Liečebné účinky

Konzumácia kapár má nielen kulinárske, ale aj liečebné účinky. Kapary obsahujú zlúčeniny, ktoré priaznivo pôsobia na pevnosť krvných kapilár a redukciu kŕčových žíl. Podporujú chuť do jedla a považujú ich aj za afrodiziakum. Liečivé sú aj listy, korene a kôra. Používajú sa pri ochoreniach pečene, obličiek, sleziny, arteriosklerózy i reumatizmu.



Ako izbová rastlina

U nás sa kapara dá pestovať v črepníkoch. Celoročne môže svojimi vždyzelenými listami zdobiť každý interiér. Postavte ju na svetlé, slnečné miesto a doprajte jej dostatok vlahy. Vyžaduje ľahkú priepustnú zeminu. Najvhodnejší je záhradnícky substrát s prídavkom agroperlitu alebo drveného polystyrénu. V sezóne ju môžete občas prihnojiť.

