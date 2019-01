Nový začiatok už teraz ! Predpestujte si papriku

Priesady papriky rastú pomaly, takže nič nepokazíte ak ich vysejete už v januári. Samozrejme je reč o priesadách, ktoré poputujú na výsadbu do skleníka či fóliovníka. Je na vás či sa rozhodnete pre pestovanie papriky so sejbou na široko a s následným pikírovaním, alebo vám viac vyhovuje sejba do zakoreňovačov.

Bez rozsádzania je to výhodnejšie

Sejbou do rašelinových zakoreňovačov zabezpečíte dostatok priestoru každému semienku a neskôr priesade. Navyše si ušetríte čas i prácu s pikírovaním. Jediná nevýhoda rašelinových zakoreňovačov (jiffy tabliet) je, že ich treba kúpiť. V prípade, že by vám priesada narástla na váš vkus rýchlejšie ako ste mysleli, vysaďte ju do väčšieho kelímka. Vhodný je napríklad jogurtový kelímok, ktorý sa dá použiť aj na priamu sejbu. Vtedy môžete do neho umiestniť dve semená. Rastlinky sa budú po vyklíčení o seba opierať. Podobne ako rodiace rastliny papriky vysadené po dve na hriadke. Samozrejme nezabudnite urobiť na dne kelímka dieru na odtok vody.

Rozsádzanie

Priesady papriky sú vhodné na pikírovanie vo fáze prvého pravého listu. Pomôže vám pri tom tenký kolík, kliniec alebo špeciálny kolík na pikírovanie. Rastlinku opatrne uvoľnite zo substrátu. Kolíkom urobte v čerstvom substráte v kelímku dierku a pomocou neho vložte do nej korienky. Jemne prihrňte.

Podmienky na zdravé priesady

Paprika je teplomilná rastlina a najviac jej vyhovuje teplota medzi 20 až 25 °C. Najvhodnejšie miesto je chránené pred priamym slnečným žiarením. Substrát je potrebné udržiavať mierne vlhký, nie premokrený.

Praktické rady, ktoré si určite pozrite :