Obľúbená plodina našich predkov: Nenáročný topinambur je plný zdravia

Židovský zemiak, cukrový zemiak či jeruzalemský artičok? Všetky tieto názvy pomenúvajú to isté. Slnečnica hľuznatá pochádza zo Severnej Ameriky, kde ju poznali a využívali Indiáni. V 16. alebo v 17. storočí sa rozšírila do Európy. Je to nenáročná rastlina, ktorá dokáže rásť takmer všade. Dorastá do výšky aj 5 m a kvitne žltými dekoratívnymi kvetmi. Dôležitá je jej podzemná hľuzovitá časť, ktorá pripomína kríženca zemiaku a ďumbiera – topinambur.

Pestovanie

Ako sme už spomínali, tak rastlina nemá žiadne výrazné nároky na starostlivosť či pôdu. Takže pestovanie by nemal byť problém. Je totiž podobné ako u zemiakov. Stačí ju na jar vysadiť a už v jeseni si môžete pochutnať na úrode topinamburov.

Rastlina nepotrebuje žiadnu chemickú ochranu. Hľuzy sú mrazuvzdorné a vedia odolať teplotám až do -40 °C. Preto zopár môžete ponechať v pôde, aby priniesli úrodu aj na ďalší rok. Veľkou výhodou plodiny je, že z pôdy neabsorbuje žiadne škodliviny.

Pestovanie je už povolené

Výrazný problém pri slnečnici hľuznatej je však jej vysoká inváznosť. Už pri sadení treba myslieť na miesto, kde ju chcete pestovať a radšej ho dôkladne ohradiť plôtikom či iným typom konštrukcie. Práve schopnosť rozrastať sa, dostala rastlinu na zoznam inváznych rastlín, ktoré sa nesmeli pestovať. Za porušenie hrozila aj pokuta.

Topinambur pre zdravie

Pre zdravie obsahujú množstvo benefitov. Vitamíny A, B, C, K, železo, fosfor, horčík, zinok a iné. Narozdiel od zemiakov neobsahuje škrob. Obsahuje však inulín, ktorý je vhodný pre diabetikov, pretože nezvyšuje hladinu cukru v krvi. Pozitívne vplýva na tráviaci systém a pomáha aj pri snahe regulovať váhu. Je to skvelá náhrada za klasické zemiaky vo varenej či pečenej forme.

Čítajte tiež: