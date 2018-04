Obľúbili ste si cícer? Pestujte ho v záhrade

Užitočný v záhrade

Aj v záhrade je užitočný rovnako ako všetky strukoviny, keďže na jeho koreňoch v symbióze žijú hľuzkotvorné baktérie viažuce dusík. Vďaka nim rastliny nevyžadujú dodatočné hnojenie a prispievajú k zvyšovaniu úrodnosti pôdy. Sú výbornou predplodinou napríklad pre plodovú zeleninu a hlúboviny.

Dobrý tip: V rovnakom čase ako cícer môžete siať hrášok a v chladnejších oblastiach aj bôb.

Vysievanie

Cícer môžete v najteplejších oblastiach Slovenska siať na záhon začiatkom apríla. Treba myslieť na to, že mladé rastlinky silno poškodia mrazy už –4 °C. Pôdu starostlivo prekyprite a osivo sejte do riadkov s medziriadkovou vzdialenosťou 45 cm, keďže cícer sa často bohato rozkonáruje. Hĺbka sejby je 4 až 7 cm, vzdialenosť medzi semienkami by mala byť aspoň 15 až 20 cm.

