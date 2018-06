Obľúbili ste si hokkaido tekvicu? Spoznajte ju aj v modrej farbe

Modré hokkaido

Už v roku 2014 sa rodina týchto žiadaných tekvíc rozrástla o ďalšiu chutnú odrodu – ‘Blue Kuri’, označovanú aj ako modré ‘Hokkaido’.

Sivomodré plody s hmotnosťou asi 1,5 kg sa vyznačuje kvalitnou dužinou a výbornou chuťou. Práve chuť je to prvé, čo labužníci veľmi ocenia. Vďaka svojej farbe sa vyznačuje aj výraznou toleranciou proti virózam.

Ako spracovať tekvicu?

Receptov sú stovky a nájdete ich aj na našom webe. Úplne najjednoduchší zvládne aj totálny začiatočník.

Vyskúšajte:

Tip na polievku: Tekvicu nakrájajte na kocky. Do osolenej vody dajte variť cibuľu nakrájanú na štvrťky a pridajte tekvicu. Varte do zmäknutia, následne rozmixujte a ochuťte korením a muškátovým orieškom. Pridajte smotanu na varenie a krátko prevarte. Priamo do taniera môžete ešte polievku pokvapkať tekvicovým olejom a pridať aj trochu medu. Takto zvýrazníte jej chuť.