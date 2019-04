Očaril vás nezvyčajný rajčiako-zemiak? Vieme, čo sa skrýva pod obchodným názvom TomTato

Rastliny označované ako TomTato® spôsobili v našom záhradkárskom svete pomerne veľký ošiaľ už v roku 2016. Okúzlenie mnohých záhradkárov týmto, na prvý pohľad takmer zázrakom však trvá dodnes.

Hoci by sa mohlo zdať, že na fotografiách vo veľkom úradoval Photoshop, nie je to tak. Rastlina, ktorá môže na nadzemných častiach ponúknuť rajčiaky a pod koreňmi zemiaky naozaj existuje. A nie je to dokonca ani príliš veľká veda. Ide totiž o kríženca získaného vrúbľovaním.

Áno, jednoducho sa na koreňový systém zemiaka navrúbľuje priesada rajčiaka. Funguje to rovnako ako v prípade ovocných stromov, keď sa na podpník vrúbľuje konkrétna odroda. Tajomstvom úspešného zrastu a rastu týchto dvoch plodín je to, že obe pochádzajú z rovnakej čeľade ľuľkovité (Solanaceae). Nejde teda o žiadnu genetickú úpravu rastlín, ako sa mnohí záhradkári mylne domnievajú.

Kde vznikli?

"Rajčiako-zemiaky“ majú v Británii medzi hoby záhradkármi už pomerne dlhú tradíciu, komerčne sa však začali vrúbľovať, pestovať a vyvážať len pred niekoľkými rokmi. Orientačná cena rastliny predávanej u nás je okolo 13 €.

"TomTato® som osobne nepestoval, ale videl som ich v Holandsku," prezradil nám náš dlhoročný spolupracovník a skúsený zeleninár Peter Gajdoštin. Názov týmto navrúbľovaným rastlinám dala anglická firma Thompson and Morgan. "O tom, že rajčiak navrúbľovaný na zemiak bez problémov rastie sa v odborných kruhoch vie už mnoho rokov, nikto to však až doteraz komerčne nevyužil," konštatuje Gajdoštin.

Zároveň, ale, upozorňuje na to, že ak vám bude niekto ponúkať osivo takýchto rastlín, je to podvod. Ide totiž čisto o vegetatívne spojenie.

Zdroj: www.youtube.com/Thompson & Morgan TV

Ako TomTato® pestovať?

Rastliny môžete pestovať vo veľkých nádobách či pestovateľských vreciach na balkóne, ale aj priamo na hriadkach. Nakoľko sú rajčiaky náročné na živiny a patria k plodinám prvej trate, doprajte im dostatok organického hnojiva. Dôležitá je pravidelná a rovnomerná zálievka. TomTato® pestujte na slnečnom mieste, aby sa plody pekne vyfarbili. Celé leto budete zberať rajčiaky, potom na jeseň z koreňov rastliny získate zemiaky.

Ak by ste si chceli takúto rastlinu navrúbľovať svojpomocne, pokojne to skúste, napríklad podľa tohto názorného videa.

Zdroj: www.youtube.com/Gardening is my Passion