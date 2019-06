Pestujeme baby leaf! Tipy a rady k úrode k chrumkavej úrode

Zatiaľ čo vypestovanie hlávok šalátu trvá 80 až 110 dní od samotného vysiatia, baby leaf šalát môžete zberať už 30 až 45 dní po vysiatí. Okrem toho má ďalšie nezanedbateľné prednosti. Nemusíte si predpestovať sadenice, lebo sa vysieva priamo na záhon. Konzumujú sa mladé a krehké listy, ktoré sú veľmi chutné. Je ideálny do šalátových zmesí s rajčiakmi, paprikou, uhorkami, dá sa jesť i samotný s dresingom alebo iba pokvapkaný citrónom a olivovým olejom.

Kedy vysievať?

Záhon baby leaf šalátu si pripravte kdekoľvek, kde sa v záhrade uvoľní kúsok miesta. Vysievať môžete od marca do konca augusta – nehrozí nebezpečenstvo vybiehania do kvetu, lebo rastliny sa zberajú v mladom štádiu. Odporúčame vysiať sto až dvesto semien na bežný meter riadku, na malých plochách je výhodný výsev naširoko.

Pri jarnom vysievaní vyberte slnečný záhon, pri letnom pestovaní listovým zeleninám vyhovuje aj čiastočný polotieň. Pôdu pripravte pár týždňov predtým, aby stačila „sadnúť“. V čase sejby má byť substrát vlhký, nie však premokrený. Semená vysejte na povrch substrátu, jemne zatlačte, zalejte a zeminu až do vyklíčenia udržujte rovnomerne vlhkú. Keď rastliny dosiahnu výšku 10 cm, môžete začať so zberom.

Vytvorte si vlastnú zmes baby leaf šalátov

Jej základ sú klasické šaláty siate. V zmesi na rezanie mladých listov šalátu môžu byť zastúpené rastliny s rôznym tvarom aj farbou listov. Ako baby leaf však môžete pestovať aj farebnú zmes odrôd, ako napríklad zmes typu Bowl alebo Lolo rosa, či odrody 'Dubagold, 'Dubared' i 'Roden'. Ďalšia možnosť je ešte lákavejšia – zosypte zvyšky šalátov, ktoré vám zostali v pivnici na poličke, a pripravte si vlastnú zmes.

Zmes baby leaf sa však nemusí skladať iba zo šalátov. Pridajte do zmesi semienok niektorú ázijskú zeleninu. Získate tak chuťovo i tvarovo zaujímavý šalát. Pridaním čínskej listovej horčice 'Red Giant' zmes nadobudne jemnú horčicovú príchuť. Do zmesi môžete pridať 10 % semien hlávkovej čakanky, zelenej alebo červenej, výsledný produkt bude mať príjemnú horkastú chuť. Do baby leaf môžete pridať aj rukolu, rýchlo rastúce mangoldy alebo valeriánku poľnú.

Ďalšie druhy vhodné na baby leaf

Eruka siata

Rastlina je skôr známa ako rukola alebo roketa. Má výrazne aromatické laločnaté listy, ktoré sa zberajú štyri až päť týždňov po vysiatí, keď dosiahnu veľkosť 10 – 15 cm. Pridaním do baby leaf zmesi dosiahnete špecifickú chuť aj vôňu. V poslednom čase sa rozširuje forma Wild Rocket s tmavozelenými zúbkovanými listami a s výraznejšou chuťou.

Valeriánka poľná

Stále patrí k málo známym zeleninám. Odroda 'Large Leaved' tvorí v prvom roku pestovania bohatú listovú ružicu. Oválne predĺžené listy s pomerne výraznou žilnatinou sú šťavnaté a majú vyššiu biologickú hodnotu ako šalát. Valeriánku môžete vysievať až do októbra, neskoré výsevy pretrvajú zimu a sú určené na zber v predjarí a na jar. Veľmi dobre znáša mráz, iba pred holomrazmi ju treba chrániť netkanou textíliou.

Ázijské listové zeleniny

Kapusta sitinová (Brassica juncea), nazývaná čínska horčica, má pikantnú a nezameniteľnú horčicovú chuť, ktorá sa zvýrazňuje s vekom rastliny. 'Red Giant' je vzrastná odroda s výrazným červeným zafarbením listov. Šalátu dodá nielen jemne pikantnú chuť, ale aj farebný akcent.

Komatsuna (Brassica rapa var. komatsuna) tvorí otvorenú ružicu s veľkými zelenými listami. Anglicky sa volá „mustard spinach“ – horčicový špenát, listy sa vyznačujú príjemnou horčicovou chuťou. Mladé listy sú výborné do šalátov, staršie sa môžu dusiť podobne ako špenát.

Mizuna (Brassica rapa ssp. japonica) tvorí mohutnú, 25 – 35 cm vysokú ružicu s mnohými rastovými vrcholmi. Listy sú štíhle, stopkaté a strihanolisté. Sú cenené hlavne pre vysoký obsah vitamínu C, vápnika a draslíka. Nízky obsah cukrov predurčuje túto zeleninu na redukčnú a diabetickú diétu.

Mibuna (Brassica rapa ssp. japonica) je rastom podobná mizune, listy sú štíhle a celistvo okrajové.

Čítajte tiež: