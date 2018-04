Pestujeme kukuricu: Dbajte, aby boli zrná v rovnakej hĺbke

Pestovať sa dá vo všetkých druhoch pôd, vhodných na pestovanie zeleniny. Je dobré, ak ste pri jesennom rýľovaní do nej zapracovali maštaľný hnoj alebo vyzretý kompost. Ak túto možnosť nemáte, rozhoďte aspoň granulované hnojivo vyrobené z hydinového trusu, prípadne minerálne hnojivo. Plocha, na ktorú budete vysievať, by mala byť zbavená aj pôdnych škodcov, ako sú drôtovce či medvedíky, a urovnaná. Predtým ako začnete, pôdu ešte prevzdušnite do hĺbky asi 8 cm motykou alebo dôkladne pohrabte hrabľami.

Vysievanie

Dbajte, aby všetky zrná boli v rovnakej hĺbke, inak budú klíčiť a rásť nerovnomerne. To môže viesť k nerovnomernému dozrievaniu klasov. Najmä na piesočnatých pôdach by mali ísť zrná do hĺbky maximálne 8 cm, a to po jednom. Nemusíte mať obavy ani pri stredne ťažkých pôdach, lebo kvalitné osivo vyklíči bez problémov. Bežne sa inak odporúča hĺbka vysievania 3 až 5 cm.

Kukuricu nikdy nevysievajte do jamiek, ale do riadkov. Medzi riadkami by mala byť vzdialenosť 65 až 75 cm, v riadkoch 25 až 35 cm, vďaka čomu dosiahnete maximálnu veľkosť a kvalitu klasu. Platí, že ak je vzdialenosť medzi radmi väčšia, v rade môžete siať hustejšie, asi 70 x 30 cm.

Správny čas

Termín vysievania je daný teplotou pôdy. Osivo kukurice totiž neklíči, ak je jej teplota nižšia ako 10 °C. Preto ak chcete urýchliť obdobie klíčenia a rast, môžete pôdu hneď po vysiatí osiva prikryť bielou netkanou textíliou. Tá zadržiava teplo a zvyšuje teplotu o 3 až 5 °C. Textíliu príliš nenapínajte, lebo by mala zostať na pôde, kým mladé rastliny nedorastú do výšky 10 cm. Vysievať teda môžete vďaka netkanej textílii už od konca marca až do začiatku júla.

