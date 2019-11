Pestujete batáty? Máme pre vás návod na dosiahnutie bohatej úrody

Batát po správnosti povojník batátový (Ipomoae batatas) ani zďaleka nepatrí k príbuzným klasického zemiaku - ľuľka zemiakového. Skôr má bližšie k ťahavému pupencu, s ktorým patrí do rovnakej čeľade. Sladké zemiaky sú bežné jedlo v USA, kde sa podáva k pečenému moriakovi. U nás si ešte vždy získavajú svojich priaznivcov. A nie každý si ich obľúbi. To však nemení nič na fakte, že si ich vieme bez väčších problémov dopestovať v záhrade i na balkóne. Nepotrebujú toho veľa, stačí ak majú výživnú pôdu,dostatok vlahy a tepla. Potom už nič nebráni tomu, aby ste na jeseň pozberali úrodu nabitú vitamínmi a vysokým obsahom vlákniny.

Predpestovanie priesad

Vo všeobecnosti sa odporúča narobiť koreňové odrezky, z ktorých každý musí obsahovať očká. Z nich vyrastú základy nadzemnej časti a korene. My sme odrezky nerobili. Celé tenké hľuzy sme v spodnej časti do kríža prepichli špajdlami a takto upravené sme ich postavili do skleného pohára naplneného vodou. Hľuza vo vode bola ponorená len zčasti. S predpestovaním sme začali približne začiatkom apríla. Do výsadby stihla narásť dostatočne vysoká nadzemná časť aj rozvetvený koreňový systém.

Pestovanie má svoje zákonitosti

Povojník batátový sa cíti najlepšie v priepustnej a výživnej pôde. Záhon na pestovanie vo voľnej pôde treba pripraviť už na jeseň rýľovaním. Toto vás však minie, ak ho budete pestovať napríklad v pneumatikách. Vyradené pneumatiky postavte na slnečné miesto v záhrade, kde máte aj dobrú dostupnosť s hadicou na závlahu. Ale pozor, rastliny neprelejte, neznášajú zamokrenú pôdu.

Pneumatiku naplňte zmesou pôdy a záhradníckeho substrátu, kde rašelina v ňom obsiahnutá pôdu odľahčí. Na zásobu živín primiešajte do pôdy granulovaný maštaľný hnoj. (Pri pestovaní v nádobách majú záhradkári skúsenosti s pravidelným prihnojovaním hnojivom na balkónové kvety, s ktorými batáty pestujú. Veď okrem úžitku je tento druh aj okrasný listom.) Výsadbou do pneumatík alebo do hlbšieho črepníka im zaistíte aj potrebnú hĺbku výsadby. Samotné výsádzanie priesad si načasujte na termín po uplynutí neskorých jarných mrazov, na ktoré sú batáty obzvlášť citlivé. Minimálna teplota na ich pestovanie je päť stupňov nad nulou.

V prvých týždňoch po výsadbe rastliny zalievajte a nedovoľte burinám usídliť sa v ich okolí. Keď dosiahnu väčšiu dĺžku ako je výška ďalšej pneumatiky, vytvorte ďalšie poschodie. Takto si zabezpečíte vyššiu úrodu. Toto stohovanie je podobné ako pri pestovaní klasických zemiakov v pomyselných vežiach. Rozdiel je však v poliehavom raste batátov, ktoré sa po styku s pôdou zakoreňujú. A práve tomuto javu sa snažte počas sezóny zabrániť. Rastlina by týmto spôsobom iba tvorila ďalšie korene a listy, rozširovala by sa do okolia a úroda by bola takpovediac v nedohľadne.

Žiadnu ďalšiu extra starostlivosť nevyžadujú.

Zber úrody a uskladnenie

So zberom úrody začnite na jeseň, teda teraz. A môže trvať až do prvých mrazov. Najskôr zrežte nadzemnú časť s listami. A dajte sa do práce. V našej záhrade i napriek zálievke bola pôdy uľahnutá, tvrdá. Hľuzy z nej išli len veľmi ťažko. Nezaboril sa do nej ani rýľ. Tak sme si vzali na pomoc ostrý nôž a zeminu sme postupne odkrajovali, oškrabkávali. Celý postup mal zámer nepoškodiť hľuzu.

Po zbere zemiaky skladujte pri teplote 13 °C v suchej a tmavej pivnici. Nie v chladničke alebo v chladnej vlhkej pivnici. Hľuzy by zvlhli a časom by sa na nich usídlila hniloba.

7 benefitov prečo batáty pestovať:

- vysoký obsah vlákniny

- veľké množstvo betakaroténu

- zásoba vitamínov A,C,E,B

- v strave dodajú aj potrebné mikro a makroelementy ako je K, Ca, Zn, P, Mg

- vďaka obsahovým látkam znižujú krvný tlak, pomáhajú pri redukčnej diéte, napravia nefunkčný tráviaci trakt

- nízky glykemický index ich radí k potravinám vhodným aj pre diabetikov, pretože sa im po ich konzumácii náhle nezvýši hladina cukru v krvi

- prítomnosť antioxidantov pomáha bojovať proti voľným radikálom, čím chránia bunky pred degeneráciou

