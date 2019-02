Pestujte čili v nádobách! Máme pre vás TOP tipy na vhodné odrody (2.časť)

Top odrody do nádob

Aj pri čili papričkách v črepníkoch však platí pravidlo správneho výberu. Nie všetky sa na takéto pestovanie hodia. V prvom rade voľte odrody papriky čínskej (Capsicum chinense). Tie, ktoré sú vyšľachtené z papriky bobuľnatej (C. baccatum) a páperistej (C. pubescens), vyžadujú na svoj vyšší rast oporu, čo nie je do nádoby celkom ideálne. Aj vo vzraste odrôd papriky čínskej sú však značné rozdiely. Naozaj pekne, kompaktne rastúce sú napríklad ‘Habanero Neon’, ‘Venezuelan Tiger’, ‘Peito de Moca’, ‘Bahmanian Goat’, ‘Habanero Red’. Medzi stredne vysoké patrí ‘Trinidad Scorpion’, ‘Naga Morich’, ‘Bhut Jolokia’, ‘Numex Suave Orange’, ‘Fatali Yellow’ a medzi vysoké ‘Cheiro Roxa’, ‘Purple Peach’.

Praktický tip pestovateľa

Čili papričky majú tendenciu rozkonárovať sa a rásť kríčkovito. Spodné výhonky však rastliny v nádobách príliš zahusťujú a bránia prenikaniu slnečných lúčov k dozrievajúcim plodom. Čili preto výborne reagujú na rez, teda čiastočné presvetlenie a odstránenie bočných výhonkov. Ako na to?

Rastliny papriky čínskej rastú najskôr vzpriamene a v závislosti od odrody sa vo výške 20 až 30 cm prirodzene rozrastú. Vytvoria tak nízky kmienok, na ktorom však z pazúch listov vyrastajú bočné výhonky, podobne ako zálistky kolíkových rajčiakov. Tieto výhonky je vhodné až po prvé prirodzené vetvenie odstrániť. Ďalej už nechajte rastlinu rásť bez zásahu, vytvorí dáždnikovitý tvar. Bočné výhonky budú zo spiacich očiek opäť postupne vyrastať, preto ich počas vegetácie priebežne odstraňujte.

Ako najlepšie spracovať čili?

Prebytočné čili, ktoré neskonzumujete v čerstvom stave, môžete zakonzervovať na zimu. Hoci sušenie je najjednoduchší spôsob, skúste si pripraviť vlastnú čili omáčku alebo čili pastu. Kreativite sa medze nekladú. Ako základ môžete použiť papriku ‘Kapiu’ rajčiaky, cibuľu... Nezabúdajte však na to, že zdroj štipľavosti – kapsaicín – je rozpustný v tukoch. Do omáčok preto vždy pridajte aj olej, najlepšie olivový. Pripraviť si môžete aj originálny čili olej. Papričky nakrájajte, zalejte olivovým olejom a nechajte 20 minút opatrne prehrievať, aby sa odparila voda. Počkajte, kým sa hmota usadí na dne nádoby, a olej zlejte do pohárika s viečkom. Skladujte v chladničke. Výhoda oleja oproti suchému čili prášku je v tom, že po pridaní do jedla sa rýchlo rozptýli a vy môžete úroveň štipľavosti podľa svojej chuti lepšie korigovať.

