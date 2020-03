Pestujte prvé vitamíny! Skorá zelenina nepočká

Práca v skleníku naberá na obrátkach. Všetci majú plné ruky práce s vysievaním semien teplomilnej zeleniny, aby stihli vypestovať kvalitné životaschopné priesady. Pôdu v skleníku už treba poriadne prekypriť a vysiať do nej predplodiny. Medzi prvými na rade je reďkovka a šalát. Ak ste na jeseň siali do skleníka odolnú čakanku, už v tomto mesiaci si pochutnáte na šaláte s horkou príchuťou. V teplejších oblastiach si už od konca februára lebedí v skleníku cibuľka zelenačka, ktorá bude zdrojom prvých vitamínov. V polovici mesiaca môžete do pripravenej pôdy v záhrade vysiať hrach a vysadiť cibuľu.

Prvé vitamíny

V marci to už v skleníku žije. Uhorky určené na rýchlenie v zakrytých priestoroch dosiahli rastovú fázu vhodnú na pikírovanie do väčších nádob. Tu im zosilnie koreňový systém, zmohutnie a rozrastie sa nadzemná časť. Pôdu v skleníku je načase prekypriť a vysadiť do nej predpestované priesady šalátu. Do pôdy už môžete vysadiť cibuľu, aby ste sa čo najskôr zásobili vitamínmi zo známej zelenačky. Zberajte ju, keď vytvorí piaty pravý list, vtedy je najsladšia. Priamo do pôdy môžete siať eruku (rukolu) alebo vyskúšať lobodu záhradnú, známu ako francúzsky špenát. Už o pár týždňov sa dočkáte prvých listov. Sladká a svojsky chutná je čerstvá reďkovka, ktorá sa neštíti ešte vždy chladného jarného vzduchu. Sejte ju plytko do prepracovanej kyprej pôdy, aby vytvorila typické buľvičky. Aktuálne teda môžete siať odrody ‘Ester’, ‘Prima’, ‘Blanka’, ‘Teko’, ‘Saxa 2’, ‘Primara F1’, ‘Marabelle’, ‘Teko’ a ďalšie. Ako predplodinu si môžete vysiať aj jarnú reďkev.

Ak ste si predpestovali skoré hlúboviny, treba ich pomaly otužovať, aby boli pripravené na aprílové vysádzanie na voľné hriadky. Rovnako venujte pozornosť i rastúcim zelerovým priesadám. Zeler má veľmi drobné semená, preto sa seje nahusto. Len čo vyrastú jemné semenáčiky, treba ich opatrne rozsadiť.

