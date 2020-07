Pomôže schudnúť a prospeje kostiam! Zistite, aká zdravá je cuketa + 8 SUPER chutných receptov

Cuketa v našich končinách a rovnako tak aj v Českej republike zažila masovú slávu v 80. rokoch minulého storočia. Dôvody, prečo sa tak rýchlo stala obľúbenou a veľmi často pestovanou plodinou sú jasné.

Na pestovanie je totiž úplne nenáročná a bohatej úrody sa obvykle dočká aj človek, ktorý je v pestovaní totálny začiatočník. Za málo snahy a peňazí, tak viete získať vynikajúcu a veľmi všestrannú plodinu. Najlepšie chutia menšie až stredné plody vo veľkosti asi 15 až 25 cm.

Aj kvety sú jedlé

Aj keď to u nás nie je až tak bežnou záležitosťou, kvety cukety sú v zahraničí (najmä Francúzsko) obľúbenou pochúťkou. Rýchlo si ich viete pripraviť aj vy doma. Je to tiež dobrý spôsob, ako naplno využiť bohatú úrodu. Treba však pamätať na to, že kvety majú pomerne krátku životnosť. Ideálne je ich nazberať a hneď aj pripraviť.

TIP: Ak máte v obľube na tanieri pripravené jedlé kvety, alebo by ste to chceli iba vyskúšať, tak existuje odroda, ktorá sa pestuje práve na zber kvetov a nájdete ju aj u nás: ´Cuketa Jedlé Kvety´

