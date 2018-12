Potrebujete doplniť C-čko? Zemiaky sú pre vás to pravé

Uvádza sa, že v stredne veľkom uvarenom zemiaku je 10 mg vitamínu C, čo predstavuje asi jednu osminu dennej potreby dospelého človeka. V nových zemiakoch je ho ešte dvojnásobne viac. Vzhľadom na to, koľko zemiakov zje za rok priemerný Slovák, môžeme zemiaky považovať za najvýznamnejší zdroj vitamínu C u nás. Množstvo vitamínu C v hľuzách však po zbere veľmi rýchlo klesá – už po troch mesiacoch nesprávneho skladovania je ho v zemiakoch o 30 % menej.

Aby si zachovali čo najviac živín

Množstvo vitamínu C, ovplyvňuje aj ich kuchárska úprava. Hoci je vitamín C citlivý na zahrievanie, stále sa ho zachová dosť na to, aby boli tepelne upravené zemiaky jeho užitočným zdrojom. Zemiaky treba variť v minimálnom množstve v hrnci s pokrievkou a nevariť ich zbytočne dlho. Nekrájajte ich na veľmi malé kúsky a nedávajte ich do vody dlho predtým, ako ich budete variť. Počas varenia ich zbytočne nepremiešavajte.

Plné zdravia

Zemiaky obsahujú aj vitamíny skupiny B, kyselinu listovú či foláty. Sú tiež významným zdrojom draslíka i selénu, nachádza sa v nich aj malé množstvo horčíka a železa. Hľuzy so žltou a červenkastou dužinou obsahujú antioxidanty, napríklad karotény a flovonoidy. A neobsahujú takmer žiadny sodík.

Vyskúšajte šťavu

Zdravá je aj surová šťava zo zemiakov. Je takmer bez chuti, a tak si ju môžete zmiešať s inými šťavami, napríklad mrkvovou. Na osladenie sa dá použiť med. Je vhodná pre ľudí s cukrovkou či vysokým tlakom, je ideálna na liečenie tráviacich problémov a nadbytku kyseliny žalúdočnej, zabraňuje tvorbe močových kameňov, pomáha detoxikovať organizmus, znižuje hladinu cholesterolu, vyplavuje z tela kyselinu močovú či pomáha pri chudnutí.

