Poznáme spôsob ako docieliť čo najdlhšiu trvanlivosť cibule, ktorá vydrží až do novej sezóny

Bez cibule si len málokto vie predstaviť prípravu víkendového menu či nedeľnej grilovačky. Nesmie chýbať v opečenej slaninke na bryndzové halušky, ale späť k záhradníčeniu. Cibuľa je na pestovanie jednoduchá plodina. Patrí do druhej až tretej trate po hnojení maštaľným hnojom, takže je ideálna na hriadky kde sa v minulom roku pestovala napríklad paprika, rajčiaky, kapusta alebo zemiaky. Nepriateľov zo strany škodcov veľa nemá, ale o to nepríjemnejšia je mínerka pórová či kvetárka cibuľová. Na rast potrebuje dostatok vlahy, ktorá jej napomáha v tvorbe pevných a veľkých cibúľ. Aby po zbere vydržala čo najdlhšie a zachovala si čerstvosť mali by ste splniť tieto odporúčania.

Správny čas zberu

Či je cibuľa zrelá, to vám prezradí sama. V čase dozrievania sa jej začne zaškrcovať krčok na báze listov. Vňať sa skláňa k zemi a usychá, to je jasná známka, že jej pobyt na hriadke končí. V tomto čase sa už neodporúča doplnková závlaha. Niektorí záhradkári odporúčajú počas dlhšie trvajúcich dažďov, ktoré bránia dozrievaniu, podryť časť koreňov cibule čím by sa malo jej dozretie urýchliť. Či to vyskúšate je na vás, ale hrozí, že jej pretrhnete korene po celej ploche a tak jej ukončíte vegetáciu predčasne. Cibuľa sa má zberať počas teplého slnečného dňa. Po zbere ju môžete nechať dosúšať na hriadke, ale oveľa istejšie je ju pozberať a nechať rozloženú dosušiť na chránenom vetranom mieste.

Nevytrhávať, iba podobrať

Tvrdá a suchá pôda môže sťažiť zber cibule. V takomto prípade je na mieste použiť rýľovacie vidly pomocou ktorých pôdu mierne narušíte a cibuľa sa z pôdy ľahšie uvoľní. Za listy sa ju neodporúča ťahať, mohli by sa vytrhnúť. Z vlhkej a kyprej pôdy sa však dostane oveľa ľahšie.

Trvanlivosť a skladovanie

Nie je cibuľa ako cibuľa, najmä čo sa skladovania týka. Najlepšie totiž vydrží cibuľa dopestovaná zo semena. Je to ešte mladá plodina, ktorá má v sebe veľa energie. Jej pletivá sú pevné, šťavnaté. Takáto cibuľa oveľa lepšie znáša podmienky v pivnici. Cibuľa dopestovaná zo sadzačky je síce o niekoľko týždňov skoršia, ale je aj staršia, pretože už bola cibuľkou v minulom roku. A už nejakú energiu spotrebovala počas skladovania do jari, kým ste ju opäť vysadili. Pletivá v nej sú teda staršie a náchylnejšie na choroby. Jej nevýhoda je v napádaní cibúľ plesňou sivou. Cibuľu môžete skladovať aj s usušenou vňaťou, ale ak chcete odrežte ju. Najlepšie na uskladnenie je priedušné vrece zo siete zavesené na vetranom mieste chránenom pred zrážkami a svetlom. Ak máte v záhrade cibule pochádzajúce z oboch spôsobov pestovania, vedzte, že cibuľu zo sadzačky by ste mali spotrebovať najneskôr do decembra. Cibuľa zo semena vydrží pri dodržaní skladovacích podmienok až do novej úrody.

Sladkú cibuľu, ktorá nikdy nerozplače vedia dopestovať v Pukanci

Cibuľa z bývalého banského kráľovského mesta je voňavá, šťavnatá, sladká a neštípe. Má pretiahnuto vajcovitý tvar. Je pevná a kompaktná. Dalo by sa povedať, že je to krajová odroda, ktorá vznikla pozitívnym výberom. Tunajšie ženy sa snažili vždy vyberať tú najzdravšiu, najkrajšiu a chuťovo najpríjemnejšiu. Celý proces prebieha až do dnes a je stále veľmi žiadaná. Presné autentické znenie celej technológie pestovania cibule nájdete v monografii Pukanec z roku 1975.

S technológiou pestovania nás oboznámila miestna pestovateľka, ktorá ju má v malíčku

- Cibuľa sa pestuje z vopred predpestovaných priesad, pričom semeno sa pred sejbou necháva naklíčiť. Pestovateľka, ktorá nám porozprávala ako to robí ona, semeno seje do skleníka. No vraví, že sa tak môže urobiť aj do voľnej pôdy po pominutí mrazov. Približne o týždeň až dva sa objavia klíčky, ktoré značia, že cibuľa je vhodná na sejbu.

- Príprava pôdy si vyžaduje množstvo práce, pretože musí byť kvalitne prekyprená a vyhnojená tenkou vrstvou maštaľného hnoja. Potom už len stačí vytvoriť hriadky. Sejte na husto, nevadí ak sa vám podarí na veľmi husto, akurát budú priesady tenké. I tak sa budú neskôr rozsádzať.

- V každom prípade semienka sejte plytko a zakryte ich jemnou vrstvou pôdy. Pestovateľka ďalej radí pravidelne zavlažovať, aby hriadka neobschla.

- Vzdialenosť v riadku pri výsadbe priesad sa odporúča približne 10 cm. Vysádzajú sa cibule s tromi pravými listami. Aby sa nepoškodili pri vyberaní z lôžka, kde boli vysiate musia deň pred výsadbou dobre zavlažiť.

- Kusy, ktoré už majú vytvorené cibuľky a hrubé listy, sa nepoužijú.

- Aby priesady neobschli,kým sa dostanú do pôdy, vložte ich do ovlhčenej hustej gázy, alebo starej bavlnenej plienky. Je to podobné ako s kvetmi po reze, keď ich zabalíte napríklad do vlhkej papierovej vreckovky.

- Zaujímavá je technika akou ich pestovateľka vysádza. Priesadu drží v ľavej ruke a ukazovákom pravej robí jamky. Priesadu do nej ponorí a palcom pritlačí, tak aby ostala po ňom v pôde dierka. Tá poslúži ako rezervoár vody, ktorú by ste mali dodať ihneď po výsadbe.

- Prvé dni po výsadbe bude cibuľa poľahnutá, vtedy by ste ju mali každý deň bohato zaliať. Spamätá sa a vzpriami.

- Nasledujúce týždne dbajte o to, aby bola pôda kyprá a nerozrastali sa v nej buriny.

