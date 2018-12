Pripomeňte si úžasné účinky chrenu a vyskúšajte chrenový sirup

Úžasný chren

V záhrade ho síce považujeme za burinu, je to však výborná liečivá rastlina. Okrem iného povzbudzuje žalúdočnú a črevnú činnosť a slúži aj ako prevencia proti infekciám. Pre vysoký obsah vitamínu C je skvelý na posilnenie imunitného systému, je veľkou pomocou pri nádche či nachladnutí.

Uľaví dýchacím cestám

Vďaka siliciam, ktoré obsahuje, dokáže rozpúšťať hlien usadený na slizniciach dýchacích ciest. Uvoľní aj ten najupchatejší nos, jeho účinky sa prejavia už počas strúhania. Užívať ho môžete jemne nastrúhaný a zmiešaný s medom.

Ďalšie využitie

Strúhaný sa tiež podáva ako príloha k mäsu či údeninám. Pripravujú sa z neho sirupy, obklady, víno, tinktúry i masti. Vykopané korene chrenu môžete cez zimu uskladniť v pivnici a v prípade potreby použiť.

Chrenový sirup

Koreň chrenu očistite a nahrubo nastrúhajte. Dajte do skleneného uzatvárateľného pohára a zalejte asi 150 g medu. Pohár zatvorte a postavte na teplé miesto. Na druhý deň šťavu preceďte do tmavej fľašky. V chladničke vydrží asi 6 dní. Užívajte 3-krát denne čajovú lyžičku ako prevenciu prechladnutia alebo pri kašli. Pretože má dosť ostrú chuť, nie je vhodný pre deti. Dospelí by ho nemali užívať v prípade, že trpia na žalúdočné či dvanástnikové vredy.

Čítajte tiež: