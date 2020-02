Recept na jednoduchý a účinný BIOinsekticíd, ktorý vás zbaví škodcov raz a navždy

Poznáte to. Pri rozhodovaní, aký postrek použijete na ochranu rastlín, často rozhoduje ochranná lehota daného prípravku. V mnohých prípadoch treba čakať aj dva až tri týždne, kým ho príroda ako-tak odbúra a vy si môžete pochutnať na úrode. Problém je však to, že z povrchu plodov sa nestratí úplne. Celkový ekologický dosah používania chemických postrekov je alarmujúci. Našťastie, stále sú tu možnosti, ako sa vyhnúť ich používaniu. Domáci postrek zvládnete pripraviť doma z bežne dostupných ingrediencií. Aplikáciou rozprašovačom odradí škodcov od usídlenia na rastlinách vo vašej záhrade či skleníku. Hlavnú rolu v biopostreku zohrá kapsaicín obsiahnutý v štipľavej paprike. Je to účinná biologická zbraň na niektoré druhy škodcov. Jeho intenzívne štipľavá chuť a aróma odradia ich „maškrtné jazýčky“. Pozitívne je, že neublíži dôležitým lienkam, čmeľom a pavúkom. Recept je veľmi jednoduchý.

Na výrobu paprikového biopostreku budete potrebovať:

4 l vody

6 kvapiek prostriedku na umývanie riadu

1 polievkovú lyžicu extra štipľavej mletej papriky

Do vody v sklenenej fľaši lyžicou nasypte mletú papriku. Nemala by obsahovať väčšie časti, ktoré by mohli upchať rozprašovač. Uzavrite a pretrepte. Nechajte odpočívať do druhého dňa. Následne pridajte prostriedok na umývanie riadu, ktorý poslúži ako zmáčadlo, teda lepidlo. Vďaka nemu postrek lepšie priľne na povrchu rastlín. Ešte raz pretrepte a hotovo! Aplikujte ho raz do týždňa a škodce sa vašej záhrade okľukou vyhnú.

