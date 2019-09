September praje cibuli kuchynskej! Vyskúšajte jej prezimovanie na hriadke + praktické VIDEO

Vysiať ju môžete na hriadky, ktoré sa uvoľnili po zemiakoch, ktoré pôdu zanechávajú čistú a kyprú. Vhodné sú aj plodové zeleniny ako uhorky, z bôbovitých hrach. Proste by to mali byť plodiny, ktoré koncom leta uvoľnia hriadku. Dôležité je pôdu zbaviť burín. V každom prípade sa cibuľu snažte pestovať na tej istej hriadke po uplynutí piatich až šiestich rokov. Dodržanie osevného postupu uchráni rastliny pred nahromadením sa chorôb a škodcov, ktoré na ňu číhajú.

Do zimy zakorení

Na neskorú letnú sejbu by ste mali mať pripravenú hriadku s kyprou pôdou a s možnosťou závlahy. Cibuľové osivo potrebuje na zakorenenie a tvorbu cibuliek dostatok vody. Len vtedy dokáže do zimy vytvoriť základy novej rastliny, ktorá bude schopná prezimovať na voľnej hriadke. Nízke teploty spomalia jej rast, ktorý sa obnoví s nástupom jari.

Na jar na ňu nezabudnite

Ošetrovanie takejto cibule je totožné s tou z jarnej sejby. Nesmie jej chýbať vlaha, nemala by trpieť obmedzovaním burinami. A treba dôsledne zapojiť ochranu pred napadnutím chorobami a škodcami. Mali by ste sledovať signalizačnú správu, ktorú priebežne nájdete na našom webe. Spoľahnúť sa môžete i na seba a už vopred porast zakryť bielou netkanou textíliou, ktorá zabráni nakladeniu vajíčok mínerky pórovej. Niektorí záhradkári používajú ako biologickú zbraň proti nej kávové zvyšky, takže ich počas zimy začnite zbierať do misky. Kvetárka vraj vysoko nedoletí, je to pre nás zaujímavý údaj, ale za pokus to stojí. Istá Kanaďanka (okrem používania kávy) cibuľu pestuje na vyvýšenom záhone, práve pre tento zaujímavý fakt.

Na zber bude vhodná

Podľa toho či budete mať chuť na cibuľku zelenačku, vňaťovú cibuľu, prípadne suchú, prispôsobíte tomu jej zber. Z jari približne v máji pozberáte mladé cibule, aké nájdete v zväzkoch na trhu. V prvej polovici letných prázdnin dozrie na hriadkach ako suchá cibuľa vhodná aj na skladovanie.

Prečo sa to oplatí?

No jednoducho preto, že s použitím správnej technológie docielite skorší zber, niekedy aj o mesiac oproti cibuli z jarného termínu sejby.

