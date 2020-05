SHMÚ: V noci môžu teploty klesnúť k mínus štyrom stupňom Celzia

Výstrahu prvého stupňa pred nízkymi teplotami vydal pre celé Slovensko. Miestami sa očakáva dosiahnutie minimálnej teploty vzduchu do mínus štyroch stupňov Celzia. SHMÚ upozorňuje, že mráz predstavuje nebezpečenstvo pre ľudské zdravie a teplomilné rastliny. Výstraha platí od polnoci do 7.00 h.

Okrem toho vydali meteorológovia výstrahy prvého stupňa pred vetrom na horách. V Banskobystrickom, Žilinskom a Prešovskom kraji môže vietor dosiahnuť rýchlosť v nárazoch 110 až 135 kilometrov za hodinu. Predstavuje to potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity, najmä pešiu turistiku a horolezectvo. Výstraha platí predbežne od stredy od 20.00 h do štvrtka (14. 5.) do 6.00 h.

Čítajte tiež: