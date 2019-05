Skleník plný života! Ako sa darí zelenine v studenom počasí

Predchádzajúce teplé dni zdvihli teploty v skleníku na pomerne vysoké hodnoty. Rajčiaky, uhorky, paprika už zaujali svoje trvalé miesto v nasledujúcich mesiacoch. Kukurica predpestovaná z priesad už uzrela svetlo sveta a pomaly sa chystá do voľnej pôdy, aby priniesla úrodu sladkých klasov pre maškrtné jazýčky čo najskôr. Melón vodový z certifikovaného osiva sa rozhodol, že nevzíde. O to lepšie sa v skleníku darí zemiakom vysadeným v novembri, ktoré už začali kvitnúť. Na paprike si už stihli pochutiť molice. Včas ich zvládol zastaviť účinný postrek. Plodová zelenina už aj kvitne, no chlad jej zaručene dobre nerobí. Napriek nízkym teplotám zvládajú rásť uhorky šalátové, nedá sa to však povedať o uhorkách nakladačkách. Tie takpovediac prežívajú.

Plodová zelenina

Rajčiaky patria do skupiny teplomilných druhov. Ideálna teplota na rast mladých rastlín je približne 20°C počas slnečného dňa, a o dva stupne menej ak je zamračené. V noci stačí ak sa teploty udržujú na hranici 12 °C. Avšak aktuálnych 9°C rast spomaľuje. Horšie prebieha aj fotosyntéza práve pre nedostatok svetla. Veľmi citlivá na nízke teploty je paprika. Pri poklese teplôt na úroveň 8°C zastavuje rast, dobre jej nerobí ani nedostatok svetla. Pri slabších mrazoch odumiera. Podobne sú na tom uhorky. Začiatok ich kvitnutia je závislý na teplote. Ak sú jej hodnoty priaznivé, kvety sa otvoria už ráno, avšak v prípade chladu sa tento proces spomalí. Nečudujte sa preto, ak pobadáte zmeny na čerstvo vysadených priesadách. Krátkodobé ochladenie by im nemalo príliš uškodiť. Pokiaľ máte možnosť prikúrenia, urobte tak. Ak ju nemáte, skleník zatvorte a nepúšťajte doň studený vzduch. Z rána zalievajte.

Kukurica

Sladké šúľky dopestujete o pár dní skôr, ak si predpestujete priesady. Semeno kukurice cukrovej klíči v pôde s minimálnou teplotou 9°C. Túto hodnotu pôda dosahuje približne v druhej polovici apríla, až začiatkom mája. Vy však dokážete vegetáciu urýchliť sejbou do zakoreňovačov v zakrytých priestoroch. Substrát sa v malej nádobe rýchlejšie zohrieva a kukurica vzíde bez problémov. V nevykurovanom skleníku môže rásť približne do polovice mája a po uplynutí posledných výstrah pred mrazom môže prejsť na svoje trvalé stanovište do voľnej pôdy. Výhoda je, že priesady nemajú šok z presádzania a ani netrpí ich koreňový systém nakoľko sa jedná o nepikírované rastliny s celistvým koreňovým balom.

Zemiaky

Plodina znášajúca nízke teploty bez ujmy, hoci mráz popáli jej listy pri pobyte vo voľnej pôde. V skleníku aktuálne kvitnú skoré odrody zemiakov. Mikroklíma pod sklom im prospieva. Napadnutie pásavkou zemiakovou zatiaľ nehrozí. Treba však dávať pozor na pleseň zemiakovú, ktorá škodí aj na rajčiakoch. Rastliny na obrázku sú zo zemiakov vysadených koncom novembra. Skoro na jar sa prebrali k životu a vzišli. Mali by stihnúť odkvitnúť do nástupu vysokých teplôt, ktoré kvetom neprospievajú.

Šaláty

Z prvých výsevov už vybiehajú do kvetu. V pôde ponechajte už iba posledné oneskorené kusy. Ostatné vytrhajte, aby ostalo miesto pre následné plodiny.

Bazalka

Aromatickú bazalku prepikírujte, nech sa drobné semenáčiky netlačia v obmedzenom priestore. Zatiaľ ich však i naďalej ponechajte v skleníku, aby neprechladli.

