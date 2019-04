Sladká oranžová maškrta vhodná do polievky i do koláča

Ulahodíte jej piesočnatohlinitou pôdou v starej sile s dostatočnou zásobou draslíka a vápnika, s veľmi mierne kyslou až neutrálnou pôdnou reakciou. Pestujte ju po plodinách, ktoré hriadku zanechajú v čistom nezaburinenom stave, ideálne po uhorkách, karfiole či zemiakoch. Ako zelenina druhej trate obľubuje pôdu v takzvanej starej sile. Pestovať ju v prvom roku po hnojení maštaľným hnojom nie je rozumné. Korene budú praskať, zle sa skladovať a hrozí aj zvýšený výskyt škodcov.

Pri jarnom pestovaní sa však predsa len odporúča prihnojenie dusíkom, no najneskôr tri týždne pred sejbou. V tomto termíne by ste mali do pôdy zapracovať štyri pätiny z celkovej dávky dusíka. Zvyšok si naplánujte asi mesiac po vzídení. Ideálny je dusík v liadkovej forme, pretože zvyšuje obsah prospešných rastlinných farbív v koreni.

Dbajte však na to, aby ste ju dusíkom neprehnojili, lebo hrozí riziko hromadenia dusičnanov v stržni koreňa, čo má neblahé účinky na zdravie, zvlášť malých detí.

Mrkva potrebuje tiež fosfor a draslík, podporujú dobrú skladovateľnosť. Najvhodnejšie je použiť hnojivo s obsahom mikro- aj makroelementov, mrkve tak dodáte všetko, čo potrebuje.

Pustite sa do sejby

Mrkvu začnite siať v marci až v apríli priamo na hriadky, keď pôda po zime mierne oschne. Riadky by mali byť vzdialené 30 až 40 cm. Po jednotení mladých rastlín je ich optimálna vzdialenosť v riadku 5 cm.

Semená potrebujú na vyklíčenie čas, no stačí im teplota 4 °C.

Vyššiu a najkvalitnejšiu úrodu dosiahnete pestovaním v hrobliach. Pripravíte si ich tak, ako keď nakopcujete zemiaky. Mali by byť široké 50-60 cm s rovnou hornou časťou. Do takto pripravených hroblí vysejte dvojriadok mrkvy vo vzdialenosti 2,5-3 cm. Korene budú krajšie, vyrovnanejšie a zber výrazne jednoduchší. Pôda však rýchlejšie vysychá, preto treba porast pravidelne zavlažovať.

Aj mrkva má nepriateľov

V niektorých oblastiach je najzávažnejším škodcom mrkvy méra mrkvová (Trioza viridula), lebo pri silnom napadnutí môže zničiť celú rastlinu. Listy reagujú stáčaním, mrkva prestáva rásť, korene zostávajú tenké. Prevenciou je sejba v správnom termíne a vhodný spôsob pestovania.

Ďalšie nepríjemnosti spôsobuje pochmurnatka mrkvová (Psila rosae), ktorá vytvára na povrchu koreňa hrdzavo-červené chodbičky. Na rozdiel od vŕtavky mrkvovej (Napomyza carotae), ktorej larvy poškodzujú koreň v smere od listov, pretože dospelé jedince kladú vajíčka do listov a stopiek, pochmurnatka napáda hlavne dolnú tretinu koreňa. Larvy prezimujú v napadnutej mrkve a v pôde. Proti obom mrkvu ochránite dodržaním osevného postupu. Vyskúšať môžete aj neskorší termín sejby, keď sú už larvy veľké a dospelé jedince nekladú ďalšie vajíčka. Ich nálety sú najpočetnejšie v marci až apríli, druhá vlna nasleduje v máji až začiatkom júna. K neskoršiemu termínu sejby si vyberte skoršiu odrodu, ktorá stihne do jesene dozrieť.

Nepríjemné je aj háďatko koreňové (Meloidogyne hapla). Ako biologická ochrana sa odporúča sejba mrkvy v skoršom termíne. Tieto korene škodcu nalákajú, vy ich však vytrhnete, zlikvidujete a na konzumáciu vysejete nové. Tak sa zbavíte značnej časti populácie tohto škodcu.

Tip Záhradkára

Kávová usadenina nie je len dobrým hnojivom, ale aj odpudzovačom škodcov. Stačí, ak vysušenú rozsypete okolo mrkvy a odradíte samičky vŕtavky mrkvovej klásť vajíčka.

TOP odrody, ktoré hrajú farbami

‘Amsterdam’ je skorá odroda na marcovú sejbu. Hladké korene dozrievajú v júni až v júli.

Poloskorá odroda ‘Chamare’ je vhodná aj na neskoršiu sejbu na jesenný zber. Oranžové korene s tmavým stržňom sú krátke, ale široké.

‘Autumn King 2’ je veľmi dobre skladovateľná neskorá odroda. Až 30 cm dlhé korene majú vysoký podiel sušiny a cukrov, ale vyžadujú dobre spracovanú pôdu.

‘Berlika F1’ je poloskorá mrkva tolerantná k alternáriovej škvrnitosti listov aj k praskaniu koreňov.

Prednosťou neskorej, dobre skladovateľnej odrody ‘Francis’ je, že korene nezelenajú a nerozkoreňujú sa.

Hľadáte odrodu vhodnú aj do ťažšej pôdy? Zvoľte ‘Katrin’. Dužina koreňov je sladká a šťavnatá.

Skorá karotka ‘Marion F1’ vyžaduje ľahkú priepustnú hlinitopiesočnatú pôdu. Od sejby po zber potrebuje asi 90 dní. Je vhodná na celoročné pestovanie.

‘Aron F1’ je odroda s krátkym koreňom s tupým zakončením, vhodná aj do ťažšej pôdy.

‘Purple Haze F1’ je skorá odroda s tmavofialovým koreňom a jasnooranžovým stržňom. Po uvarení fialové sfarbenie čiastočne vybledne. Určená je na letný aj jesenný zber. Nesejte ju príliš skoro, prechladnutie spôsobuje vybiehanie do kvetu.

‘Táborská žltá’ je neskorá odroda so žltým koreňom bohatým na obsah cukru, no s menším množstvo betakaroténu.

Prečo pestovať rôznofarebnú mrkvu?

Nielenže takéto odrody dobre vyzerajú, ale okrem betakaroténu sa pýšia vysokým obsahom iných rastlinných farbív, z ktorých väčšina rovnako patrí medzi antioxidanty. V žltej mrkve sú xantofyly, ktoré zlepšujú zrak či znižujú riziko niektorých foriem rakoviny. V červenej nájdete lykopén, ktorý je dobrou prevenciou srdcových chorôb. Fialové korene sa pýšia antokyánmi, tie bránia zanášaniu ciev, a tak pomáhajú v prevencii infarktu. Biela mrkva má farbív najmenej, zato je veľmi sladká a výborne chutí.

