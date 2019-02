Štartuje čas prvých výsevov: Poradíme, ako na to

Či už ste si objednali prvé semienka z najnovších katalógov, alebo ste si na konci minulej sezóny odložili semienka perspektívnej odrody zeleniny – je čas vysiať ich!

Prvé na rade sú...

Vrecúška semienok, ktoré by ste mali ako prvé otvárať sú čili papričky, paprika a baklažán. Všetky tri majú dlhé obdobie vzchádzania, preto sa môžu začať vysievať už v polovici februára. Požadovaná teplota klíčenia je 20 °C, takže ich sejte do sadbovačov a následne umiestnite na okenný parapet alebo do skleníka. Do záhona ich budete môcť vysadiť, rovnako ako rajčiaky, až v polovici mája po posledných zamrznutých.

Rajčiaky

Ideálny čas na vysievanie rajčiakov, v domácich podmienkach, je koniec marca až začiatok apríla. Tí, ktorí s vysievaním začnú skôr, sa môžu dočkať len tenkých dlhých rastliniek spôsobených nedostatok denného svetla.

Výhoda skleníkov

Majitelia dobrých skleníkov patria medzi tých šťastnejších, pretože si v nich môžu začať pestovať zeleninu už od januára (kaleráb), či februára (šalát na rezanie) bez nutného tepla. V chladnejších oblastiach je to pravdaže o niečo neskôr.

Cukety

Pri cuketách máte na výber dve možnosti pestovania. Buď si ich od polovice apríla predpestujete vnútri alebo počkáte do polovice mája, kedy ich už budete môcť vysiať priamo do záhona. Nezabudnite však vedľa seba vysadiť najmenej dva exempláre, aby sa navzájom dobre opeľovali.

Priesady či priama sejba?

Pre zeleninu, pri ktorej je možné pestovanie z priesad aj priama sejba do voľnej pôdy, platia tieto dva fakty. V prípade priamej sejby vytvára zelenina dlhšie korene, pomocou ktorých lepšie zvládne krátke obdobia sucha. Napríklad pri šaláte sa nameral rozdiel až 30 cm.

Na druhej strane, predpestované sadeničky vysadené do záhona sú odolnejšie proti škodcom a nemôže ich tak rýchlo prerásť burina. Medzi najskoršie druhy zeleniny, ktoré môžete vysievať priamo do voľnej pôdy patria ázijské šaláty, mrkva, reďkovky, reďkev a bôb.

