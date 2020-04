Šťavnaté a sladké! Domáce dyne sú na nezaplatenie

Dyňa červená (Citrullus lanatus)

U nás sa pestuje prevažne v teplých oblastiach južného Slovenska, kde má ideálne podmienky na rast a dozrievanie. Plody sú guľaté, oválne, valcovité alebo podlhovasté, s hmotnosťou od 1,5 kg do 25 kg. Na svoj rast dyňa vyžaduje optimálnu teplotu od 18 do 25 °C, veľmi náročná je na slnečný svit. Potrebuje ho veľa, hlavne v období rastu a dozrievania plodov. Na chlad reaguje tak, že rastový vrchol zdvihne vyššie nad zem. Ak teplota rastline vyhovuje, plazí sa po zemi. Vtedy rastliny aj podstatne hlbšie zakoreňujú a vďaka tomu získajú vlahu aj z hlbších vrstiev pôdy. Na vodu majú vysoké nároky. Pestujeme ich z priamej sejby alebo z predpestovaných priesad. Osivo vysievame koncom marca až do konca apríla. Rozdiel v dozrievaní plodov na rastlinách vysadených z priesad a z priamej sejby nebýva väčší ako 7 až 10 dní. Aby sme podporili rýchlejšiu násadu plodov, rastliny zaštipujeme, na každej ponechávame len tri až štyri plody, ktoré potom dobre rastú. Pred dozrievaním nezavlažujeme, čím získame sladšie plody.