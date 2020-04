Super nápad! Úrodu z týchto rastlín budete zberať aj na balkóne

Hrášok

Možno sa budete čudovať, ale naozaj je možné ho dopestovať aj na balkóne. Vysievajte ho do hlbších nádob vysokých asi 20 až 30 cm, pretože má dlhý hlavný koreň. Aj keď je prevažná väčšina koreňov umiestnená plytko pod povrchom pôdy. Šírka črepníka by mala byť najmenej 30 cm. Pri sejbe do nádob dodržujte spon pestovania a v riadku semená umiestnite na vzdialenosť 5 cm. Semená je treba zasiať najneskôr koncom marca, takže ak sa pre túto prácu rozhodnete, urobte tak v týchto dňoch, je to však hraničný termín.

Hrášok môžete pestovať na slnečnom prípadne polotienistom mieste. Hrášku nezabudnite dopriať vlahu (pozor neznáša premokrenie) a pripraviť oporu, aby sa mal po čom šplhať. V prípade veľmi horúceho počasia dbajte o zálievku, aby rastliny nevyschli, o to viac je potrebné na myslieť pri pestovaní v nádobách.

S hrachom v jednej nádobe môžete skúsiť pestovať mrkvu, ale len karotku. Veľké korene v nádobe na balkóne nevyrastú. S hrachom v nádobe narastie aj reďkovka či šalát.